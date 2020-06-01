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01.06.2020 15:20
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию со страхованием от коронавируса

Текст: Иван Егоров

Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию со страхованием граждан от коронавируса.

В частности, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что столичная страховая компания с марта запустила новый страховой продукт "АнтиКоронаВирус (онлайн)", который предусматривает страховые выплаты в случае причинения вреда здоровью застрахованного лица или его смерти в результате заболевания, вызванного COVID-19. На настоящий момент, по данным прокуратуры, соответствующие договоры страхования заключены с более чем 12 тысячами человек.

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Между тем, как отметили в надзорном ведомстве, такие случаи в качестве основания для страхового возмещения не предусмотрены внутренними документами страховой компании. Эти обстоятельства, по мнению прокуратуры, создают риски неполучения гражданами страховых выплат.

С учетом имеющейся угрозы ущемления прав потребителей прокуратура Москвы объявила руководству страховой компании предостережение о недопустимости необоснованных отказов в страховых выплатах. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры в отношении страховщика Центральный банк проводит мероприятия, которые должны минимизировать страховые риски, связанных с продажей страховки "АнтиКоронаВирус".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура Пандемия коронавируса COVID-19

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