Генштаб РФ: НАТО усилило свою активность вблизи российских границ

США совместно с союзниками активизировали воздушное и морское патрулирование вблизи российских границ. С апреля по май воздушная активность выросла в пять раз, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, в апреле был проведен один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, в мае было зафиксировано уже 5 подобных полетов.

По словам представителя Генштаба РФ, впервые бомбардировщики B-1B появились над территорией Украины.

Кроме того, 6 мая Россия зафиксировала авиапатрулирование над Эстонией и акваторией Балтийского моря, 11 мая - над территорией Литвы и акваторией Балтийского моря, а 20 мая самолеты пролетели над Швецией и Норвегией. Еще один полет был проведен 22 мая в районе полуострова Камчатка.