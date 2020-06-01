Генштаб ВС РФ: США и союзники разрушают систему европейской безопасности

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс наращивает инфраструктуру противоракетной обороны в Польше в дополнение к объекту ПРО, развернутому США в Румынии.

"Озабоченности, связанные с возможным размещением на этих базах крылатых ракет "Томагавк", сохраняются", - сказал Рудской.

По его словам, в Северной Норвегии сейчас ведется модернизация радиолокационной станции "Глобус-3", которая повысит противоракетный потенциал НАТО и расширит возможности по наблюдению за внутренними районами России.