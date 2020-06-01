Глава Минпромторга предложил сформировать резерв масок, тестов и лекарств

Развитие собственных производств средств индивидуальной защиты (СИЗ) позволило погасить спекулятивный спрос на них. Если в апреле индивидуальные маски в среднем по стране продавались по 50-55 рублей за штуку, то сейчас отечественную маску можно купить за 18 рублей. "И мы прогнозируем дальнейшее снижение цены", - заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Аналогичная ситуация с другими СИЗ. Например, импортный защитный костюм в пик спроса стоил до шести тысяч рублей, а теперь это 850 рублей.

Задача по наращиванию поставок средств индивидуальной защиты в медицинские учреждения, аптеки и по другим категориям потребителей выполнена, констатировал глава Минпромторга. Если на первом этапе - в марте-апреле - спрос покрывался за счет импорта из Китая, то на прошлой неделе эти закупки завершены.

Сейчас министерство предлагает приступить к формированию постоянно оборачиваемого резерва СИЗов, в который на случай обострения биологической ситуации можно включить тест-системы и лекарства. "Это можно делать с учетом того, что у наших предприятий уже с июля не законтрактованы объемы", - сказал Мантуров.