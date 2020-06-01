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01.06.2020 11:07
Рубрика: Экономика

Глава Минтруда: В России более 2 миллионов безработных

Текст: Александр Проценко

Численность зарегистрированных безработных в России превысила 2 миллиона человек. Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявил министр труда и социального развития Антон Котюков.

Путин поручил разобраться с ростом безработицы в ряде регионов

"На сегодняшний день мы видим, что растет количество зарегистрированных безработных граждан", - сказал Котяков, уточнив, точное число зарегистрированных сегодня безработных в стране составляет 2 миллиона 90 тысяч.

На прошлой неделе министр труда предложил, а глава государства Владимир Путин распорядился повысить минимальное пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, сразу втрое: с 1,5 до 4,5 тыс. рублей.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд

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