Глава Минтруда: В России более 2 миллионов безработных

Численность зарегистрированных безработных в России превысила 2 миллиона человек. Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявил министр труда и социального развития Антон Котюков.

"На сегодняшний день мы видим, что растет количество зарегистрированных безработных граждан", - сказал Котяков, уточнив, точное число зарегистрированных сегодня безработных в стране составляет 2 миллиона 90 тысяч.

На прошлой неделе министр труда предложил, а глава государства Владимир Путин распорядился повысить минимальное пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, сразу втрое: с 1,5 до 4,5 тыс. рублей.