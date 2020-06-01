Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля

Оптимальным днем для назначения общероссийского голосования было бы 1 июля, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на рабочем совещании с членами профильной рабочей группы.

- Действительно, 1 июля смотрится как день вполне подходящий для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, - поддержал Владимир Путин.

По его оценке, дата безупречна как с юридической точки зрения, так и с точки зрения дополнительных шагов по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, месяц, который впереди, даст возможность людям еще раз вернуться к тем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение.

Плебисцит, избирательные участки в том числе будут расположены в школах, не помешает проведению единого госэкзамена. Президент прямо во время совещания позвонил министру просвещения и удостоверился в этом.

С учетом нынешней ситуации Элла Памфилова считает целесообразным провести общероссийское голосование не только 1 июля, но "и в течение 6 дней до этого".

"В общей сложности предлагаем, чтобы у граждан была возможность проголосовать в течение 7 дней. Это позволит избежать очередей, скопления людей на избирательных участках, чтобы свести к нулю возможность заражения", - предложила Элла Памфилова.

К этому времени Центризбирком готов гарантировать выполнение всех необходимых требований к организации плебисцита, чтобы обеспечить открытость, прозрачность, достоверность, легитимность голосования по поправкам в Конституцию.

"Наблюдатели будут присутствовать при всех видах голосования, где бы они ни проходили", - подчеркнула Памфилова. Она уточнила, что наряду с традиционными избирательными участками в помещениях предусмотрена возможность голосовать во дворах школ и на придомовых территориях. Расширена возможность голосования на дому, для этого предполагается бесконтактная процедура. "При этом исключена возможность прямых контактов - никто из членов комиссий или наблюдателей заходить в квартиру не будет", - сказала глава ЦИК.

Она напомнила, что с момента назначения общероссийского голосования еще на прежнюю дату (22 апреля) ЦИК проделал большую организационную работу.

"Мы все это время не сидели сложа руки", - сказала она.

"Наработан хороший задел. И чем дальше затягивать - чем больше этот задел будет размываться", - считает глава ЦИК.