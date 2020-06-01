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01.06.2020 02:08
Рубрика: В мире

Греция решила избавиться от одноразового пластика

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Греческое министерство окружающей среды и энергетики запустило кампанию "Греция без пластика одноразового использования". Официальный старт акции дал глава министерства Костис Хадзидакис, который вместе с волонтерами приехал на пляж Схиниа для сбора мусора.

Фото: Ian A. Kane, Michael A. Clare, Elda Miramontes, Roy Wogelius, James J. Rothwell, Pierre Garreau, Florian Pohl / Science
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По его словам, отказ касается девяти видов изделий из пластмассы, среди них пищевые контейнеры, стаканы и тарелки, ватные палочки, одноразовые столовые приборы, соломка для напитков, пишет РИА Новости. По поручению премьер-министра, через месяц Греция включит в законопроект соответствующую директиву ЕС для ее введения с июля 2021 года. В государственном секторе изъятие одноразового пластика начнется на шесть месяцев раньше - с января.

В Греции планируют стимулировать утилизацию пластиковых бутылок из-под воды и напитков. За них будет введена плата в несколько евроцентов, и каждый гражданин, который возвращает их, получит эти деньги обратно. По мнению властей, у рынка есть достаточно времени, чтобы избавиться от накопленного одноразового пластика, а также подготовиться к новым экологически чистым альтернативам.

Ежегодно в Европе собирают более 26 миллионов тонн пластиковых отходов, из которых перерабатывается менее трети. По данным ЕС, 85% морского мусора - пластик. Ученые отмечают, что в мировой океан ежегодно попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика.

Количество микропластика в Мировом океане достигло критических значений
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