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01.06.2020 23:07

Встретимся у ГУМа

Москвичей ждут в торговых центрах
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 117(8171)
После долгих недель вынужденного перерыва в Москве снова открылись непродовольственные магазины и торговые центры с модными бутиками. В ГУМе, который знает вся страна, по этому случаю был настоящий праздник! В витринах - новые коллекции одежды и обуви с почти с 50-процентной скидкой. Желающих обновить гардероб на лето, очевидно, будет много. Корреспонденты "РГ" познакомились с первыми покупателями, которые оказались настоящими поклонниками главного универмага России.
Так выглядел главный универмаг Москвы в первый день работы после карантина. Фото: Сергей Михеев Так выглядел главный универмаг Москвы в первый день работы после карантина. Фото: Сергей Михеев
Так выглядел главный универмаг Москвы в первый день работы после карантина. Фото: Сергей Михеев

На входе охрана - без маски и перчаток шопинга не будет. Каждого посетителя встречает музыка, аромат уже открытых пробников духов и туалетной воды, рожки легендарного мороженого. Консультанты бутиков поздравляют друг друга с открытием. "Два месяца этого ждали, хочется всех обнять и расцеловать, но приходится пока воздерживаться", - делятся они впечатлениями с "РГ". Сразу после открытия большинство продавцов обзвонили постоянных клиентов и пригласили на примерку новой коллекции, пообещав хорошую скидку на первую покупку, а вторую - отдать в подарок.

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Кроме полутораметровой дистанции и масочного режима в ГУМе и особый примерочный режим: перед каждым покупателем примерочная дезинфицируется с помощью распылителя, если наряд не подходит, консультант тут же отправляет его на склад на дезинфекцию.

"Надеюсь, что на качестве и цвете одежды это не скажется", - говорит продавец-консультант Анна из Max&Co. Покупательниц она сразу предупреждает, что примерка возможна только в перчатках. К слову, в подземном ТЦ "Охотный Ряд" на Манежной площади, где расположены более демократичные магазины, временно вообще отказались от примерки одежды. Если дома окажется, что обновка не по размеру, ее просто обменяют или примут обратно. Косметику и вовсе всю обернули в целлофан, а от тестеров отказались. Даже парфюм трогать нельзя, но если попросить, консультант передаст его аромат на стикере.

Но москвичей ограничения не расстраивают. "ГУМ всегда был моим любимым местом отдыха, - призналась "РГ" косметолог Елена Доценко. - Я живу на проспекте Мира, по графику мой дом сегодня гуляет. Куда пойти, долго не раздумывала - позвала на шопинг подругу. Честно говоря, нам не столько покупки сегодня нужны, сколько возможность побродить в красивом месте, увидеться и пообщаться. Конечно, если попадется какая-нибудь яркая вещица, наверное, я отказать себе не смогу".

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К обеду в ГУМ заглянула еще одна его верная покупательница - Ольга Васильевна Бубнова. "У меня столько воспоминаний связано с этим универмагом, - делится она. - Еще с 60-х годов, когда была студенткой историко-архивного института РГГУ на Никольской улице. Каждую свободную минуту с друзьями бежали сюда". Теперь Ольга Васильевна приходит сюда с коллегами по работе из музейно-информационного центра Малого театра. Она всегда была модницей, и ГУМ выручал ее большим выбором и демократичными ценами. Вот и сейчас: "Продолжаю любить его и, конечно же, не могла пропустить день открытия после карантина. Тем более что собираюсь на отдых в Крым и нужна летняя обувь".

Москвичи признаются: им сейчас не столько покупки важны, сколько возможность побродить в красивом месте, увидеться и пообщаться с друзьями

Как рассказал "РГ" руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, всего в столице возобновят работу 47 тысяч предприятий торговли, в которых заняты порядка 300 тысяч человек. "К работе приступили магазины одежды, обуви, косметики, спортивного снаряжения, товаров для дома, бытовой техники, сервисы по ремонту электроники, книжные магазины, химчистки и другие точки непродовольственных товаров и услуг. Внутри ТЦ по-прежнему останутся закрытыми развлекательные центры, кинотеатры, досуговые и спортивные комплексы, салоны красоты", - рассказал он.

Ключевой момент: при превышении количества покупателей охрана может ограничить вход и попросить новых посетителей подождать своей очереди за пределами торгового зала.

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