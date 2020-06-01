До чего дошел прогресс: робот Алексия подает напитки посетителям бара в Испании. Фото: AP

Предложено сформировать резерв масок, тестов и лекарств

Развитие собственных производств средств индивидуальной защиты (СИЗ) позволило убрать спекулятивный спрос на них. Сейчас отечественную маску можно купить за 18 рублей, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Теперь настала очередь наращивать собственные резервы СИЗ.

Продлили электронные больничные

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня. Изменения во временные правила их оформления и назначения выплат подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Больничные на протяжении последних месяцев автоматически выписываются гражданам 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшим на удаленную работу и не находящимся в отпуске.

Уточнен порядок оказания помощи застрявшим за границей туристам

На этой неделе закончится прием заявлений от россиян, которые в ожидании вывозных рейсов на родину из других стран хотят получать материальную поддержку от государства. Для получения материальной помощи необходимо заполнить заявление на Едином портале государственных и муниципальных услуг, сделать это необходимо до 5 июня включительно.

В России выплатили первую страховку за смерть медика от COVID-19

Первую в России страховую выплату за летальный исход, связанный с COVID-19, получили родные медсестры, проживавшей в Нижегородской области. Об этом "РГ" сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования РФ. Родственникам было выплачено 2,7 миллиона рублей.

Итальянский врач заявил, что COVID-19 резко теряет активность

Известный итальянский врач, руководитель отделения интенсивной терапии миланской больницы Сан-Раффаэле Антонио Дзангрилло заявил, что коронавирус себя изжил. "С клинической точки зрения вируса больше нет", - подчеркнул медик, ссылаясь на мазки, взятые у новых зараженных COVID-19.

На Пхукете ослабили карантин

Остров Пхукет в Таиланде постепенно возвращается к привычной жизни. С понедельника здесь возобновили работу все порты и пристани в рамках первого этапа смягчения карантина, пишет Bangkok Post.

Распоряжение о запуске пассажирского судоходства подписал губернатор одноименной провинции Пакапонг Тавипат. По его словам, на пропускных пунктах по-прежнему будет вестись усиленный санитарный контроль.

Интенсивный спорт назвали вредным

После большого перерыва, вызванного самоизоляцией, вместо пользы для организма спорт может сильно ударить по здоровью. Особенно если начать активно заниматься бегом, футболом, волейболом, большим теннисом. У неподготовленного человека могут возникнуть проблемы с ногами. Поэтому на первых порах тренировки должны быть очень щадящими.

Смягчены требования к рассадке пассажиров в самолете

Накануне старта летнего сезона Роспотребнадзор согласился смягчить требования к авиакомпаниям и не настаивать на соблюдении социальной дистанции на борту воздушного судна.

В Роспотребнадзоре "РГ" пояснили, что риск передачи вируса на борту воздушного судна невелик даже без специальных мер. Поэтому соблюдение социальной дистанции - избыточная мера, признали в ведомстве.

Какие вредные привычки усиливают вирус

Курящие и злоупотребляющие алкоголем люди попадают в группу риска по COVID-19. Об этом в интервью "Парламентской газете" заявил профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. По его словам, у человека все органы и функции имеют определенный запас прочности. Однако из-за вредных привычек у некоторых людей эти резервы исчерпаны еще до встречи с инфекцией. Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу.

В Ухане впервые не выявлены бессимптомные носители COVID-19

В китайском городе Ухань, ставшем очагом эпидемии коронавируса, впервые за сутки не выявили ни одного бессимптомного носителя. Об этом сообщил городской комитет по вопросам здравоохранения.

Данные о заболевших

За последние сутки в России выявлено 9035 новых случаев коронавируса в 84 регионах.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 175 877 человек.