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01.06.2020,  
11:52
Текст:  Антон Валагин

Хвост сгорит: почему F-35 запретили летать на сверхзвуке

Фото: U.S.Marine Corps/Wikimedia.org Фото: U.S.Marine Corps/Wikimedia.org
Фото: U.S.Marine Corps/Wikimedia.org

Министерство обороны США установило строгие ограничения для самолета пятого поколения F-35 Lightning II. Полет на сверхзвуковой скорости модификаций В и С - предназначенных, соответственно, для Корпуса морской пехоты и ВМС, - не должен длиться дольше 40-50 секунд - в зависимости от модификации. При более продолжительном использовании "сверхзвука" возможно повреждение стелс-покрытия и кормовых антенн из-за нагрева обшивки.

Это решение подлило масла в давние споры о целесообразности самого дорогого военного проекта США.

Фото: U.S. Goverment/Wikimedia.org
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Критики F-35 утверждают, что неспособность летать на высоких скоростях сводит к нулю и без того невысокие шансы истребителя выжить в воздушном бою с серьезным противником. Однако есть и другое мнение. Тест-пилот Lockheed Martin Билл Флинн считает, что ограничения никак не скажутся на боевых возможностях истребителя.

- Зафиксированные повреждения произошли во время тестирования самолета в запредельных режимах - полета на максимальной скорости в течение нескольких часов. В реальном бою такого никто делать не собирается. Нет ни одного тактического сценария, где подобное было бы предусмотрено, - приводит слова Флинна Popular Mechanics.

Проблемы со сверхзвуковыми полетами у F-35 были выявлены еще в 2011 году, но публично о них заговорили лишь год назад. После движения на скорости 1,3 Маха поглощающее излучение радаров покрытие на хвосте F-35В вздулось и утратило защитные свойства. У F-35C аналогичное испытание вызвало "тепловые повреждения", нарушившие структурную целостность рулей высоты и хвостовой балки.

- Я не видел повреждений после полетов. Возможно, они были обнаружены позже инженерами, исследовавшими двигатели изнутри, - стоит на своем заводской пилот.

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