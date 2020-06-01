2300-летний "якорь Афродиты" подняли со дна Средиземного моря

В Италии подводные археологи подняли со дна Средиземного моря якорь римско-эллинистического периода, на котором был изображен символ богини Афродиты, покровительницы моряков.

Как сообщает Agi Agenzia Italia, древний якорь на морском дне обнаружил менеджер сицилийского дайвинг-центра Марчелло Базиле. Реликвия находилась на глубине около 19 метров.

Местные власти организовали подводные раскопки, для участия в которых пригласили профессиональных археологов из исследовательской организации Soprintendenza del Mare.

Они подняли якорь со дна и отправили его в город Палермо, где он будет изучен в лабораторных условиях. Особенностью этого артефакта является выгравированный на нем дельфин - символ, который отождествлялся с Афродитой.

Она широко известна как древнегреческая богиня любви и красоты. Однако Афродита также считалась покровительницей моряков. Археологи считают, что изображение дельфина появилось не случайно - тем самым моряки просили Афродиту защитить их от опасностей, успешно провести их судно через бурные воды и избежать кораблекрушения.

Эксперты предварительно датировали якорь III-IV веками до нашей эры. Это был сложный период времени, когда между средиземноморскими государствами развернулась ожесточенная борьба за власть. Она началась после смерти Александра Македонского в 323 году до нашей эры и продолжалась вплоть до появления Римской империи.

Место, где был обнаружен якорь, славится многими ценными археологическими находками. Причем ученые считают, что значительная часть реликвий, поднятых здесь со дна местными жителями без приглашения ученых, могла быть продана на "черном рынке".