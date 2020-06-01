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01.06.2020 21:51
Рубрика: Общество

После шоковой терапии

70 процентов студентов мечтают вернуться в аудитории
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8171)
Большинство студентов мечтают вернуться в аудитории. Этот факт подтверждают данные большого исследования, которое провели эксперты РАНХиГС. Почти 70 процентов студентов рассказали: очное образование в приоритете. Но и у дистанционки есть плюсы - их видят 34 процента студентов. Об этом "Российской газете" рассказал автор исследования, заведующий лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Михайлович, кажется, вузы перестроились на дистант почти сразу, в отличие от школ. Почему?

Дмитрий Рогозин: О перестройке говорить не приходится. Адаптация, шоковая терапия и стрессоустойчивость - вот главные спутники текущих изменений. Различия начинаются с восприятия себя в этом процессе, возможности принимать самостоятельные решения, выбирать. И вот тут школа сильно проигрывает вузам. Университеты изначально построены на свободной, либеральной модели передачи знания. Средняя школа в России по большей части - это институт с жесткими регламентами и форматами коммуникации, которые не всегда поддаются преобразованию в онлайн.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Что оказалось самым сложным для студентов на удаленке?

Дмитрий Рогозин: Самое сложное, как ни странно, - за рамками учебного процесса. Первое - резкое падение подвижности и мобильности, отсутствие общения со сверстниками, комнатная изоляция. Для молодежи это колоссальный стресс. Второе - неопределенность. От сессии до сессии живут студенты весело. Но только когда правила сессии понятны, устойчивы, предсказуемы. А что сейчас? Как сдавать экзамены в дистанционном формате? Как их будут оценивать преподаватели? Как это отразится на зачетках? Неопределенность самого ближайшего будущего комкает настоящее.

Еще одно: как бы мы ни относились к своему дому, чаще всего наше жилье непригодно для постоянного пребывания. Добавить к этому потерю так нужной во всех возрастах дистанции с теми, кто живет вместе, - и мы еще будем удивляться малому количеству нервных стрессов, которые сейчас фиксируют психологи.

Вы проводили опрос и среди преподавателей. Там схожие проблемы?

Дмитрий Рогозин: Конечно. Различие лишь в степени нагрузки. У преподавателя ее намного больше: нужно не только адаптироваться самому, но помогать студентам, нести ответственность за тех, кто так или иначе зависит от твоих решений и действий. Поэтому преподаватели с большим скепсисом относятся к дистанционному образованию. Но этот скепсис оправдан. Преподаватели, которые сейчас критикуют дистанционный формат, на самом деле, - реальные помощники для его становления и развития. Только в критике и разборе ошибок можно получить новые знания, адаптироваться к происходящему.

Треть студентов видят в дистанте плюсы. Но противников удаленки больше

Кембридж переводит все лекции в новом учебном году в онлайн. Это нормально?

Дмитрий Рогозин: Кембридж, как и любой другой современный вуз, уверен, никогда не перейдет на тотальный дистант. Скорее речь о прогнозе пандемии и рисках, которые грозят всему образовательному процессу. Легче сделать радикальный ход, и постепенно смягчать условия, чем закрывать глаза на происходящее. Надо говорить о гибридных формах образования, когда лекции, часть семинаров могут проходить в онлайне, делая более осмысленными очные встречи.

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