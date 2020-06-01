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01.06.2020 15:32
Рубрика: В мире

Итальянские музеи вновь распахнули двери

Текст: Нива Миракян (Рим)
Начало лета ознаменовалось в Италии важным событием - впервые за последние три месяца для публики откроются около 100 ключевых объектов мирового культурного наследия.
Собор Святого Петра в Ватикане. Фото: AP Photo/Andrew Medichini Собор Святого Петра в Ватикане. Фото: AP Photo/Andrew Medichini
Собор Святого Петра в Ватикане. Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Что ни день, то эстетический подарок для изголодавшейся по красоте итальянской публики: 1 июня первых долгожданных посетителей приняли Колизей и Ватиканские музеи, Сикстинская капелла и Станцы Рафаэля. В День Республики, 2 июня, в Скудерие-дель-Квиринале откроется самая масштабная и многострадальная выставка года, посвященная 500-летию со дня смерти великого Рафаэля. По фатальному стечению обстоятельств, она была вынуждена закрыться буквально через пару дней после объявления карантина. И, наконец, 3 июня настанет черед, пожалуй, самой продвинутой и прогрессивной музейной площадки Италии, Галереи Уффици, которой в период локдауна удалось реализовать ряд успешных онлайн проектов и доказать всему миру, что настоящее искусство не способно сломить ни один вирус. После завершения карантина в палаццо Питти впервые откроется выставка ранее не выставляемых совместно русских икон, которые войдут в постоянную экспозицию Уффици.

Фото: AP Photo/Domenico Stinellis
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Однако для того, чтобы насладиться походом в музей, ценителям прекрасного и работникам хранилищ впредь придется неукоснительно соблюдать специальные правила, разработанные Министерством культурного наследия и туризма Италии. К таким мерам относится продажа билетов в онлайн режиме, установка термосканеров для измерения температуры и плексигласовых панелей в билетных кассах и информационных пунктах, разнесение входов и выходов в музей, и, конечно, соблюдение масочно-перчаточного режима.

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