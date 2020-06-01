Южная Корея преподнесла новые уроки по борьбе с COVID-19

Однако события последних недель в Корее доказали, что с COVID-19 справиться вряд ли получится "наскоком" и очень быстро. И здесь южнокорейская ситуация опять преподала ряд важных уроков, которые стоит усвоить всем остальным - как с позиции "как надо поступать", так и с позиции "а что бывает, если не следовать рекомендациям". Возможно, что последние даже более ценны, так как позволяют избегать значительных ошибок, изучив "чужие шишки" и не набивая своих.

"Российская газета" обобщила ряд этих новых уроков от ситуации в Южной Корее с COVID-19. Они, возможно, в чем-то и очевидны, но Южная Корея является тем самым зеркалом, которое во многом заранее показывает, с чем могут столкнуться другие страны уже в ближайшем будущем…

Что может сделать один обманщик

Как известно, достаточно серьезная локальная вспышка коронавируса произошла в начале мая в квартале Сеула Итхэвон, где сосредоточено большое количество баров, ресторанов и ночных клубов. Власти уже более-менее справились с той вспышкой, но работа существенно осложнилась из-за поведения одного из зараженных.

В ходе стандартного опроса при сдаче теста на COVID-19 25-летний кореец из города Инчхон, который побывал в клубах, скрыл от властей, что подрабатывает частным преподавателем, заявив, что является безработным. Это не позволило своевременно выявить и быстро изолировать тех его учеников, кого он успел заразить, разгуливая после похода в клубы. Так пошли несколько волн, в результате чего дополнительно появилось несколько десятков дополнительных больных - родители школьников, водитель и пассажиры такси и другие. Все было бы иначе, если преподаватель с самого начала рассказал бы о своей работе и дал возможность отправить на тесты тех, с кем он контактировал.

В местных СМИ этого несознательного корейца сейчас так и называют "частный преподаватель-врун", его ждет суровое наказание вплоть до пяти лет тюремного заключения. Определить, что он солгал, удалось лишь когда родители учеников стали демонстрировать признаки коронавируса и отправились вместе с детьми на тесты. По этой обратной цепочке и вышли на педагога, который уже не мог отпираться перед лицом фактов.

Что бывает, если попытаться сэкономить на антивирусных мерах

В последние несколько недель в Южной Корее не произошло полноценной "второй волны" коронавируса, но то здесь, то там вспыхивают отдельные очаги. Один из самых крупных возник в логистическом центре крупной компании электронной торговли Coupang в городе Пучхон, что недалеко от Сеула.

Как теперь выяснили специалисты, этому центру еще долгое время сильно везло, что там было до этого все спокойно. Несмотря на все рекомендации по соблюдению дистанции между сотрудниками, активному использованию антисептиков, перчаток, рассадке по отдельности в столовых, где обычно скапливалось по несколько сотен человек, этого ничего не делалось. Сотрудники, у кого были тревожные симптомы - кашель, температура и прочее - вынуждены были продолжать выходить на работу, опасаясь увольнений. Начальство же не хотело давать рекомендованных в таких случаях властями трех-четырёх дней отдыха для сотрудников с симптомами.

Доходило и до того, что обрабатывали грузы сотрудники в специальной защитной одежде, как этого и требовали правила, но сами комплекты одежды не были индивидуальными, а просто передавались следующим сменам. То есть все делалось "для галочки". Результат - более сотни заболевших, а медики сбиваются с ног, "отлавливая" всех тех, с кем успели контактировать сотрудники компании и проверяя тысячи человек в авральном режиме.

То же самое можно сказать о некоторых других ситуациях. Вспышки, хотя и меньшего масштаба, произошли в караоке, барах, церквях и других заведениях. Расследования показывают: где не соблюдались правила борьбы с коронавирусом - там в итоге и случался "прорыв".

Эффект "черта из табакерки"

Примерно месяц назад власти Южной Кореи стали осторожно просчитывать дату, когда можно будет заявить о полной победе над коронавирусом. Но в итоге стало очевидно, что об этом говорить рано. Экспертов беспокоит, что есть достаточное количество случаев вспышек, когда не удается выяснить, как и откуда появился вирус. Когда открывали бары и другие заведения типа ночных клубов, то конечно же опасались, что могут произойти новые заражения из-за повышения количества контактов между людьми, но есть и ряд случаев, когда COVID-19 возникал в совершенно неожиданных местах и там, где он, казалось бы, не должен быть. Эксперты сейчас лишь говорят, что, скорее всего, мы еще недостаточно знаем COVID-19, и он оказывается более коварным и устойчивым, чем предполагалось первоначально.

Вирус не так уж непобедим, если помнить о его присутствии

Есть и положительные уроки. Вернемся к той же истории про частного преподавателя, который скрыл свое место работы и контакты. Когда выяснилось, что он заразил трех учеников, то стали проверять то, с кем общались те ребята. Оказалось, что дети вместе с родителями в течение нескольких часов принимали участие в воскресных богослужения в церквях, где присутствовало в общей сложности около 780 человек.

Это заставило многих специалистов схватиться за голову, так как мог возникнуть куда более мощный очаг. Быстро проверили всех посетителей церквей, где побывали уже зараженные дети, и получили результат, которому удивились - среди прихожан не было выявлено ни одного нового больного.

Проверка камер наблюдения, опрос пасторов и прихожан показал, что в тех церквях строго следили за соблюдением рекомендованных мер: все поголовно были в масках, пользовались санитайзерами, перчатками, личное общение по просьбе священников было минимизировано, а между прихожанами на службах было значительное расстояние. Это показывает, что вирус не такой уж непобедимый, надо просто помнить и соблюдать минимум рекомендованных мер.

Для сравнения приведем "антипример": тому самому "преподавателю-вруну" хватило одной минуты общения, чтобы заразить одного из школьников. А все потому, что оба были без масок. При этом, повторим, несколько часов присутствия в церкви, но в масках и с соблюдением иных мер позволили избежать распространения инфекции.

Метод "газовой горелки"

После возобновления вспышек в Сеуле, Пучхоне, Кояне и других городах власти Южной Кореи пошли на "откат назад": с 28 мая были повторно введены более жесткие меры по социальному дистанцированию, от которых попробовали отойти несколько недель назад. Вновь в столичном районе закрылись клубы, музеи, библиотеки, многие спортивные центры и иные заведения. Но в других крупных городах, где не было вспышек, те же клубы работают с соблюдением более жестких правил посещения, хотя и до первого случая заражения.

В корейских школах с 27 мая стали частично возобновлять учебу в обычном формате с личным посещением, но несколько случаев заражения заставили более 800 школ принять решение возобновить образование по Интернету.

Сейчас в Корее, если говорить образно, действуют по методу "газовой горелки", когда огонь можно регулировать, а не выбирать между потушить или запалить "на полную катушку". Как видно, приходится действовать и в обратную сторону, если выходит, что послабления оказались преждевременными.

Это наверное надо помнить и другим странам: нельзя исключать, что после ослабления ограничительных мер может создаться ситуация, когда их придется снова вводить (хотя бы частично), чтобы избежать повторного полноценного распространения коронавируса.

Наша жизнь, возможно, никогда не будет прежней

Сейчас хватает прогнозов и предсказаний по поводу того, как мы будем жить в "посткоронавирусную эпоху". В Корее же склоняются к выводу, что пока не будет изобретена эффективная вакцина, сложно будет полностью расслабиться. Судя по событиям последних дней регулярно будут "пробои" в тех или иных местах, что будет держать в напряжении всех.

В этой связи, скорее всего, неизбежным будет то, что нам придется привыкнуть к новым правилам, которые станут частью нашего обыденной жизни. Речь идет о более строгих мерах по дезинфекции, гигиены, социального дистанцирования, а также, возможно, и контроля.

Столкнувшись с необходимость буквально "отлавливать" несколько тысяч человек, которые после вспышки коронавируса в ночных клубах развлекательного квартала Сеула не торопились признаваться в посещении клубов и не шли сдавать анализы, власти Кореи сейчас вводят новшества, которые позволят быстро отслеживать "группы риска". В частности, в ряде мест, где ожидается скопление людей, для захода обязательным становится получение и регистрация с помощью специального QR-кода, где будет храниться информация о посетителе и его данные. Власти обещают, что в целях пресечения утечки личных данных вся информация будет автоматически удаляться через четыре недели, но подобные меры скорее всего станут повсеместны и в какой-то степени неизбежны.

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В последние дни в Корее число новых заболевших каждый день колеблется на уровне нескольких десятков человек. С одной стороны, это хуже тех почти победных цифр, которые были еще несколько недель назад, когда в самой стране были дни и с нулем новых инфицированных. Но с другой стороны, это явно не катастрофа, корейские власти и медики вновь доказали, что имеют эффективную систему реагирования и более-менее успели "прижать" COVID-19 и пока не допускают повторной волны коронавируса. Можно быть уверенным, что корейцы сумеют вновь вернуться к более приятным показателям, но будут уже более опытными, понимая, как стоит реагировать дальше. Другим же странам, куда COVID-19 пришел позже, чем в Южную Корею, остается внимательно наблюдать за ситуацией в Стране утренней свежести, перенимать опыт, уроки, так как похожие проблемы или вопросы скоро будут возникать или возникают и в других странах. Вполне возможно, что ситуация в Южной Корее - это зеркало недалекого будущего других, по крайней мере, в плане коронавируса.