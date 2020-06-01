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Из Windows 10 исчезла часть привычных и полезных функций

Текст:   Антон Благовещенский
01.06.2020,  
17:05
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

С выходом майского обновления Windows 10 May 2020 Update из операционной системы исчезла часть привычных пользователям функций, которые разработчики сочли устаревшими, пишет Windows Latest.

Так, в неравной борьбе пала полезная Windows To Go, которая позволяла загружать компьютер с USB-флешки. Кроме того, были удалены приложения Messaging и Mobile plans, актуальные для мобильной версии платформы, но не нужные в десктопной.

Кроме того, голосовой ассистент Cortana после установки майского обновления разучился искать и проигрывать музыку и управлять умным домом.

Windows 10 ждет большое обновление

Также разработчики из Microsoft сделали приложения WordPad, Notepad и Paint опциональными - пользователи могут удалить их.

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