Из Windows 10 исчезла часть привычных и полезных функций

С выходом майского обновления Windows 10 May 2020 Update из операционной системы исчезла часть привычных пользователям функций, которые разработчики сочли устаревшими, пишет Windows Latest.

Так, в неравной борьбе пала полезная Windows To Go, которая позволяла загружать компьютер с USB-флешки. Кроме того, были удалены приложения Messaging и Mobile plans, актуальные для мобильной версии платформы, но не нужные в десктопной.

Кроме того, голосовой ассистент Cortana после установки майского обновления разучился искать и проигрывать музыку и управлять умным домом.

Также разработчики из Microsoft сделали приложения WordPad, Notepad и Paint опциональными - пользователи могут удалить их.