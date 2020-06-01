Кабмин начал выплаты средств на детей

В Международный день защиты детей в России начались единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет. В первые же сутки 10,2 миллиона семей в общей сложности направили 146 миллиардов рублей.

"Задача государства - создавать условия, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, открывая вчера оперативное совещание со своими заместителями, - дать каждому ребенку возможность получить хорошее образование, заниматься любимым делом, реализовываться в жизни. Ведь именно от них зависит то, какое будущее будет у нашей страны".

В нынешней непростой ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, государство дополнительно поддерживает семьи с детьми. По распоряжению президента в первый день лета стартовали выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.

Пенсионный фонд начал принимать заявления еще 12 мая. "На сегодняшний день их поступило более 12,5 миллиона, и обратиться за выплатами можно будет до конца сентября", - напомнил председатель правительства. Кабинет министров на эту меру поддержки выделил 197,2 миллиарда рублей. "По заявлениям, которые поступили до 25 мая, уже сегодня (1 июня. - Прим. "РГ") будет перечислено 145,7 миллиарда рублей для 14,6 миллиона наших детей", - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет переведена 1 июня в 10,2 миллиона семей

Все семьи, воспитывающие детей до трех лет, также могут получить ежемесячную помощь в размере 5000 рублей на каждого ребенка. На это были зарезервированы 74,6 миллиарда рублей. "По состоянию на 30 мая на эту выплату поступило 4,6 миллиона заявлений. Выплаты осуществлены 3,7 миллиона наших детей. Всего перечислено 36,1 миллиарда рублей, включая все перечисления за май месяц", - заявила зампред правительства.

С 1 июня начинаются выплаты на детей от трех до семи лет семьям, у которых средний доход на человека составляет меньше прожиточного минимума. Изначально планировалось, что помощь начнут оказывать с июля, но глава государства поручил правительству приступить на месяц раньше. Выплата назначается сразу на год и на первом этапе составляет половину регионального прожиточного минимума ребенка. В среднем по стране это 5,5 тысячи рублей.

В восьми регионах страны они уже переведены, доложила Голикова. В июне это сделают остальные субъекты Федерации. "Поскольку она осуществляется задним числом, то в июне ее получат граждане накопленным итогом с 1 января 2020 года", - подчеркнула вице-премьер. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 104,8 миллиарда рублей и еще 31,6 миллиарда - в бюджетах регионов. Всего этой мерой поддержки охватят два миллиона детей.

Средства защиты должны быть доступны

В период пандемии коронавируса отдельным направлением работы правительства стало развитие собственных производств средств индивидуальной защиты (СИЗ). В первые недели, признал Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания, отмечалась напряженная ситуация с доступностью таких товаров. Пришлось оперативно перепрофилировать многие организации на их выпуск, выделив на эти цели 33 миллиарда рублей. "Сегодня, по данным министерства промышленности и торговли, в сутки на российских предприятиях выпускается почти девять миллионов защитных масок, более 250 тысяч защитных костюмов, 380 тысяч литров кожных антисептиков", - отметил премьер.

Новые производства СИЗов позволили сбить стоимость продукции. Если в апреле индивидуальные маски в среднем по стране продавались по 50-55 рублей за штуку, то сейчас ее можно купить за 18 рублей. "И мы прогнозируем дальнейшее снижение цены", - заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Аналогичная ситуация с другими средствами защиты. Например, импортный защитный костюм в пик спроса стоил до шести тысяч, а теперь это 850 рублей. "Все средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, защитные очки, спецодежда и другие - должны быть доступны", - указал председатель правительства.

Задача по наращиванию поставок средств индивидуальной защиты в медицинские учреждения, аптеки и по другим категориям потребителей выполнена, констатировал глава минпромторга. Если на первом этапе - в марте-апреле - спрос покрывался за счет импорта из Китая, то на прошлой неделе эти закупки завершены.

Сейчас министерство предлагает приступить к формированию постоянно оборачиваемого резерва СИЗов, в который на случай обострения биологической ситуации можно включить тест-системы и лекарства. "Это можно делать с учетом того, что у наших предприятий уже с июля не законтрактованы объемы", - сказал Мантуров.

Михаил Мишустин был вынужден обратить внимание на обеспечение средствами индивидуальной защиты медиков, которые продолжают бороться за жизни и здоровье граждан с коронавирусом. Правительство предусмотрело в субсидиях субъектам Федерации соответствующие средства. "Тем не менее, по поступающей информации, в регионах ситуация с наличием СИЗов в медучреждениях разная. Есть потребности для медработников", - подчеркнул он. Губернаторам дан наказ лично контролировать ситуацию с обеспечением медучреждений своих регионов средствами индивидуальной защиты и разбираться с каждым случаем их нехватки. Мишустин попросил их еще раз оценить имеющиеся на местах запасы и в случае необходимости провести дозакупки.

Тем временем

До 11 июня продлены электронные больничные работающим гражданам 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшим на удаленную работу и не находящимся в отпуске. Изменения во временные правила их оформления и назначения выплат подписал Михаил Мишустин.