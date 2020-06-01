Кабмин не поддержал поправки о выплате МРОТ домохозяйкам

В думской базе опубликован законопроект ЛДПР о выплатах в размере МРОТ для домохозяек, который ранее анонсировали во фракции. Поправки сопровождает отрицательный отзыв кабмина.

Проект внесла группа парламентариев, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Согласно законопроекту, под ведением домашнего хозяйства предлагается понимать уход за детьми, больными или престарелыми родственниками, а также уборку, приготовление еды и другую домашнюю работу. В случае принятия поправок право на пособие возникнет только у одного члена семьи. Деньги (сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей) может получить не только домохозяйка, но и домохозяин. Есть и условие - размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Правительство документ не поддерживает, следует из отзыва кабмина, размещенного в базе Госдумы. Согласно этой оценке, предлагаемая в поправках цель применения МРОТ не допускается законодательством. "Минималку" можно использовать только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.

Кроме того, в правительстве отметили, что документом не определены источники финансирования. Также, по мнению кабмина, предусмотренное законопроектом определение домашнего хозяйства содержит неконкретные формулировки, что приведет к проблемам в применении.