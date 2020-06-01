В мире
01.06.2020 19:42
Текст: Юрий Сизов

Кадровые перестановки произошли в ЕЭК

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Обновление в руководящем звене затронуло в начале лета Евразийскую экономическую комиссию, уточняет источник в этой международной организации 1 июня.

Фото: БЕЛТА
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Представитель России, в частности, Андрей Захаров назначен директором департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК. Судя по ее данным, ранее он работал начальником отдела сопровождения споров по защитным мерам, а до назначения на работу в комиссию зарекомендовал себя на различных должностях в департаменте торговой политики и многосторонних переговоров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Заместителем директора департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии утвержден белорусский эксперт Павел Ткач. Выпускник Минского университета информатики и радиоэлектроники по специальности "телекоммуникационные системы", он шесть лет занимал различные должности в аппарате правительства РБ. А с 2017 года перешел на работу в ЕЭК, где в должности помощника председателя коллегии курировал до последнего времени реализацию проектов офиса управления цифровыми инициативами.

Фото: iStock
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Еще один представитель Союзного государства Елена Данилова назначена заместителем директора департамента развития интеграции. На протяжении почти двадцати лет она работала на руководящих должностях в Министерстве экономического развития России, где отвечала за вопросы торговой политики и присоединения страны к ВТО.

Занималась Данилова и разработками стратегических документов в сфере внешнеэкономической деятельности, курировала развитие системы торговых представительств России за рубежом, двустороннего сотрудничества с зарубежными странами и ЕС, взаимодействие с международными организациями.

И еще одно кадровое назначение объявлено в ЕЭК. Представляющий Россию Виген Енокян утвержден заместителем директора департамента технического регулирования и аккредитации. Известно, что до 2012 года он трудился в департаменте государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства измерений Министерства промышленности и торговли РФ, а затем перешел на работу в ЕЭК, информирует БЕЛТА.

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