Кадровые перестановки произошли в ЕЭК

Обновление в руководящем звене затронуло в начале лета Евразийскую экономическую комиссию, уточняет источник в этой международной организации 1 июня.

Представитель России, в частности, Андрей Захаров назначен директором департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК. Судя по ее данным, ранее он работал начальником отдела сопровождения споров по защитным мерам, а до назначения на работу в комиссию зарекомендовал себя на различных должностях в департаменте торговой политики и многосторонних переговоров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Заместителем директора департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии утвержден белорусский эксперт Павел Ткач. Выпускник Минского университета информатики и радиоэлектроники по специальности "телекоммуникационные системы", он шесть лет занимал различные должности в аппарате правительства РБ. А с 2017 года перешел на работу в ЕЭК, где в должности помощника председателя коллегии курировал до последнего времени реализацию проектов офиса управления цифровыми инициативами.

Еще один представитель Союзного государства Елена Данилова назначена заместителем директора департамента развития интеграции. На протяжении почти двадцати лет она работала на руководящих должностях в Министерстве экономического развития России, где отвечала за вопросы торговой политики и присоединения страны к ВТО.

Занималась Данилова и разработками стратегических документов в сфере внешнеэкономической деятельности, курировала развитие системы торговых представительств России за рубежом, двустороннего сотрудничества с зарубежными странами и ЕС, взаимодействие с международными организациями.

И еще одно кадровое назначение объявлено в ЕЭК. Представляющий Россию Виген Енокян утвержден заместителем директора департамента технического регулирования и аккредитации. Известно, что до 2012 года он трудился в департаменте государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства измерений Министерства промышленности и торговли РФ, а затем перешел на работу в ЕЭК, информирует БЕЛТА.

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