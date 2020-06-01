В эту приемную кампанию в коридорах и аудиториях университетов будет тихо. Но градус переживаний от этого только выше, просто весь ажиотаж и накал ушли в Сеть. Переживают все - и ректоры вузов, и школьники, и родители. Рассказываем, как все будет в разных вузах и чем нынешний прием, кроме дистанта, будет не похож на другие.
Напомним, контрольные цифры приема на 2020/21 год были распределены по вузам еще прошлой весной: почти 400 тысяч на бакалавриат и специалитет. А недавно президент поручил открыть около 30 тысяч дополнительных мест.
Значит, вузы смогут принять больше первокурсников.
- Ожидаем увеличения заявлений от иногородних абитуриентов, - рассказал начальник отдела приема в бакалавриат Университета ИТМО Алексей Итин. - Так как личного общения не будет, приемная комиссия будет максимально активно работать в соцсетях и сервисах, которые мы сделаем доступными уже с 20 июня.
В этом году абитуриентам ИТМО нужно всего лишь заполнить анкету на сайте вуза в личном кабинете, приложить копии или фото аттестата и паспорта. Все - вы участник конкурса. Останется только сдать ЕГЭ. Кстати, больше всего мест в ИТМО - на направления IT. Но и самые высокие проходные баллы - тоже. Много мест на физику, химию и биологию.
Ждут роста числа заявлений и в МИСиС. По словам ответственного секретаря приемной комиссии вуза Марии Барановой, дистанционные технологии позволят абитуриентам сэкономить время, а университету - охватить больше регионов и выпускников. У вуза уже есть опыт удаленного приема документов: с 2015 года университет принимает заявления на своем официальном сайте. В прошлом году эту возможность оценили 95 процентов поступавших. На пике спроса в МИСиС специальности, связанные с материаловедением и IТ.
Легкая подача
Дистанционный прием абитуриентам, что называется, на руку.
- У абитуриентов-2020 важное преимущество. Они могут поступить на бюджет по одному документу, который называется "Согласие на зачисление". При этом оригинал аттестата подавать не надо, - говорит советник при ректорате ДВФУ (Проект 5-100) Александр Владыка. - Прежде те, кто не поступил в вуз в первую волну, сильно рисковали, отзывая оригинал аттестата из одного вуза и пересылая его в другой. А подать новое "Согласие на зачисление" в другой университет можно будет в пару кликов. Аттестат подвезут к началу очного обучения.
В ДВФУ подать документы можно в личном кабинете на сайте вуза или через мобильное приложение "Абитуриент ДВФУ". Топовые направления здесь: информационные технологии, медицина, строительство, нефтегазовое дело.
Абитуриент 4.0
Слоган приемной кампании Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого - "Поколение 4.0".
- Это значит, что мы, как цифровой, инновационный и высокотехнологичный университет, ждем абитуриентов поколения Z - прекрасно информированных, тех, кто на ты с высокими технологиями, - поясняет ответственный секретарь СПбПУ Виталий Дробчик.
Питерский политех входит в пятерку технических университетов с самым большим количеством бюджетных мест в России. В 2020 году здесь их более 5000. В лидерах направления: "Строительство", "Электроэнергетика и электротехника", "Энергетическое машиностроение", "Физика".
Особенности приема-2020:
- полностью дистанционный формат;
- больше бюджетных мест;
- увеличенный период подачи документов;
- один вступительный аккаунт для нескольких вузов (через суперсервис "Поступи в вуз онлайн");
- зачисление только после того, как все желающие сдадут ЕГЭ.
Полсотни университетов в этом году участвуют в пилотном проекте "Поступление в вуз онлайн". Суперсервис дает возможность подавать документы в вуз через портал Госуслуг. Достаточно загрузить в систему один "пакет" документов, вне зависимости от того, на сколько направлений подготовки выпускник решил попробовать поступить. Удобно. Среди участников МИСиС, Тюменский госуниверситет, МФТИ.
Денис Дмитриев, заместитель проректора по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ:
- Эта приемная кампания, конечно же, более тяжелая. Много неизвестности, постоянные изменения в нормативных документах. Но что касается подачи документов и проведения конкурса, то здесь, возможно, все пройдет даже более спокойно. Дистанционная подача документов надежная и быстрая. Абитуриенту не придется тратить время на разъезды между университетами. Можно сделать все, не выходя из дома. Если ошибетесь - не беда, все также быстро можно исправить. У МФТИ нет дополнительных испытаний, но обычно каждый поступающий проходит собеседование. Это важный элемент профориентационной работы. Мы его сохраним, но в режиме онлайн.
Евгений Павлов, начальник управления нового набора Томского госуниверситета:
- В рамках проекта "Большой Томский университет" создан общий ресурс, на котором представлены приемные кампании всех вузов города. Прием пройдет в онлайн-формате. Экзамены, которые университет проводит самостоятельно, также состоятся дистанционно. Опыт есть: мы и раньше проводили удаленные экзамены - для поступающих в магистратуру. В дополнение к онлайн-консультациям для абитуриентов запустили еще и телефонную "горячую линию". Больше всего мест в этом году на направлениях: "Прикладная математика и информатика", "Юриспруденция", "Физика", "Биология".
В СМИ появились "горячие" новости: якобы для поступления в вуз необходим сертификат электронной подписи, получать которую нужно в специально аккредитованном минкомсвязи центре. И это накануне старта приемной кампании! Родители и абитуриенты в панике. Самые активные мамы успели даже отправить запрос на получение этой подписи, потратив немало нервов на скачивание приложения, поиск ИНН или его оформление (да-да, нужен ИНН для подростка!), борьбу с моментально "зависшими" сервисами...
Что делать и куда бежать, особенно в нынешних условиях? Никуда. "Новость" оказалась просроченной. - Это история прошлого года. Тогда в нормативных документах были указаны три формы подачи заявления на поступление в вуз: лично, по почте или через электронный сервис с использованием цифровой подписи, - рассказала "РГ" ответственный секретарь Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая. - В этом году вышли изменения в порядок приема - приказ № 547 подписан министром науки и высшего образования Валерием Фальковым еще 3 апреля. Там четко прописано, что действуют всего два способа подачи заявлений, а все предыдущие - лично, по почте и с цифровой подписью - отменены. Так что на этот год всего два варианта: или через электронную систему вуза, или через суперсервис "Поступи в вуз онлайн" на Госуслугах. И ни один из этих способов электронную подпись в себя не включает. Абитуриенты и их родители могут выдохнуть.
В пресс-службе Минобрнауки "РГ" подтвердили: электронная подпись для подачи заявлений на поступление в вуз не нужна.
В Минобороны РФ продлили срок представления документов поступающими в кадетские корпуса, Суворовские и Нахимовское военные училища до 1 июля. Необходимые бумаги можно отправить по электронной почте - адреса есть на официальных сайтах. Вступительные испытания по русскому и иностранному языкам, математике, а также определение психологической готовности ребят к учебе пройдут с 10 июля по 1 августа в формате онлайн-собеседования по видеосвязи. Оценку по физподготовке выставят по итоговому баллу в школе. Общественные, творческие и спортивные достижения ребят оценят по соответствующим документам. Их нужно направить в приемные комиссии, работа которых в этом году продлится до 10 августа.
Подготовил Юрий Гаврилов