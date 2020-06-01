Министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил сроки приема документов от абитуриентов - с 20 июня по 17 августа. Впервые вузы будут принимать заявления, аттестаты, дипломы олимпиад, портфолио школьника и другие необходимые документы полностью в дистанционном режиме. И что главное - до начала Единого госэкзамена, который из-за коронавируса пришлось перенести больше чем на месяц. То есть приемная комиссия будет формировать личную папку абитуриента со всеми документами, кроме баллов ЕГЭ. Как только результаты экзамена будут добавлены в единую систему, вуз сам, без поступающего, просто добавит их в дело.

Памятник киношным студентам Шурику и Лиде рядом с Кубанским технологическим госуниверситетом в Краснодаре "приодели" в соответствии с правилами безопасности. Фото: Владимир Аносов

В эту приемную кампанию в коридорах и аудиториях университетов будет тихо. Но градус переживаний от этого только выше, просто весь ажиотаж и накал ушли в Сеть. Переживают все - и ректоры вузов, и школьники, и родители. Рассказываем, как все будет в разных вузах и чем нынешний прием, кроме дистанта, будет не похож на другие.

Напомним, контрольные цифры приема на 2020/21 год были распределены по вузам еще прошлой весной: почти 400 тысяч на бакалавриат и специалитет. А недавно президент поручил открыть около 30 тысяч дополнительных мест.

Значит, вузы смогут принять больше первокурсников.

- Ожидаем увеличения заявлений от иногородних абитуриентов, - рассказал начальник отдела приема в бакалавриат Университета ИТМО Алексей Итин. - Так как личного общения не будет, приемная комиссия будет максимально активно работать в соцсетях и сервисах, которые мы сделаем доступными уже с 20 июня.

В этом году абитуриентам ИТМО нужно всего лишь заполнить анкету на сайте вуза в личном кабинете, приложить копии или фото аттестата и паспорта. Все - вы участник конкурса. Останется только сдать ЕГЭ. Кстати, больше всего мест в ИТМО - на направления IT. Но и самые высокие проходные баллы - тоже. Много мест на физику, химию и биологию.

Ждут роста числа заявлений и в МИСиС. По словам ответственного секретаря приемной комиссии вуза Марии Барановой, дистанционные технологии позволят абитуриентам сэкономить время, а университету - охватить больше регионов и выпускников. У вуза уже есть опыт удаленного приема документов: с 2015 года университет принимает заявления на своем официальном сайте. В прошлом году эту возможность оценили 95 процентов поступавших. На пике спроса в МИСиС специальности, связанные с материаловедением и IТ.

Легкая подача

Дистанционный прием абитуриентам, что называется, на руку.

- У абитуриентов-2020 важное преимущество. Они могут поступить на бюджет по одному документу, который называется "Согласие на зачисление". При этом оригинал аттестата подавать не надо, - говорит советник при ректорате ДВФУ (Проект 5-100) Александр Владыка. - Прежде те, кто не поступил в вуз в первую волну, сильно рисковали, отзывая оригинал аттестата из одного вуза и пересылая его в другой. А подать новое "Согласие на зачисление" в другой университет можно будет в пару кликов. Аттестат подвезут к началу очного обучения.

В ДВФУ подать документы можно в личном кабинете на сайте вуза или через мобильное приложение "Абитуриент ДВФУ". Топовые направления здесь: информационные технологии, медицина, строительство, нефтегазовое дело.

Абитуриент 4.0

Слоган приемной кампании Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого - "Поколение 4.0".

У абитуриентов-2020 важное преимущество: они могут поступить на бюджет, подписав "Согласие на зачисление". Оригинал аттестата подавать не надо

- Это значит, что мы, как цифровой, инновационный и высокотехнологичный университет, ждем абитуриентов поколения Z - прекрасно информированных, тех, кто на ты с высокими технологиями, - поясняет ответственный секретарь СПбПУ Виталий Дробчик.

Питерский политех входит в пятерку технических университетов с самым большим количеством бюджетных мест в России. В 2020 году здесь их более 5000. В лидерах направления: "Строительство", "Электроэнергетика и электротехника", "Энергетическое машиностроение", "Физика".

Особенности приема-2020:

- полностью дистанционный формат;

- больше бюджетных мест;

- увеличенный период подачи документов;

- один вступительный аккаунт для нескольких вузов (через суперсервис "Поступи в вуз онлайн");

- зачисление только после того, как все желающие сдадут ЕГЭ.

Полсотни университетов в этом году участвуют в пилотном проекте "Поступление в вуз онлайн". Суперсервис дает возможность подавать документы в вуз через портал Госуслуг. Достаточно загрузить в систему один "пакет" документов, вне зависимости от того, на сколько направлений подготовки выпускник решил попробовать поступить. Удобно. Среди участников МИСиС, Тюменский госуниверситет, МФТИ.

Комментарии

Денис Дмитриев, заместитель проректора по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ:

- Эта приемная кампания, конечно же, более тяжелая. Много неизвестности, постоянные изменения в нормативных документах. Но что касается подачи документов и проведения конкурса, то здесь, возможно, все пройдет даже более спокойно. Дистанционная подача документов надежная и быстрая. Абитуриенту не придется тратить время на разъезды между университетами. Можно сделать все, не выходя из дома. Если ошибетесь - не беда, все также быстро можно исправить. У МФТИ нет дополнительных испытаний, но обычно каждый поступающий проходит собеседование. Это важный элемент профориентационной работы. Мы его сохраним, но в режиме онлайн.

Евгений Павлов, начальник управления нового набора Томского госуниверситета:

- В рамках проекта "Большой Томский университет" создан общий ресурс, на котором представлены приемные кампании всех вузов города. Прием пройдет в онлайн-формате. Экзамены, которые университет проводит самостоятельно, также состоятся дистанционно. Опыт есть: мы и раньше проводили удаленные экзамены - для поступающих в магистратуру. В дополнение к онлайн-консультациям для абитуриентов запустили еще и телефонную "горячую линию". Больше всего мест в этом году на направлениях: "Прикладная математика и информатика", "Юриспруденция", "Физика", "Биология".

Проверка слуха

В СМИ появились "горячие" новости: якобы для поступления в вуз необходим сертификат электронной подписи, получать которую нужно в специально аккредитованном минкомсвязи центре. И это накануне старта приемной кампании! Родители и абитуриенты в панике. Самые активные мамы успели даже отправить запрос на получение этой подписи, потратив немало нервов на скачивание приложения, поиск ИНН или его оформление (да-да, нужен ИНН для подростка!), борьбу с моментально "зависшими" сервисами...

Что делать и куда бежать, особенно в нынешних условиях? Никуда. "Новость" оказалась просроченной. - Это история прошлого года. Тогда в нормативных документах были указаны три формы подачи заявления на поступление в вуз: лично, по почте или через электронный сервис с использованием цифровой подписи, - рассказала "РГ" ответственный секретарь Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая. - В этом году вышли изменения в порядок приема - приказ № 547 подписан министром науки и высшего образования Валерием Фальковым еще 3 апреля. Там четко прописано, что действуют всего два способа подачи заявлений, а все предыдущие - лично, по почте и с цифровой подписью - отменены. Так что на этот год всего два варианта: или через электронную систему вуза, или через суперсервис "Поступи в вуз онлайн" на Госуслугах. И ни один из этих способов электронную подпись в себя не включает. Абитуриенты и их родители могут выдохнуть.

В пресс-службе Минобрнауки "РГ" подтвердили: электронная подпись для подачи заявлений на поступление в вуз не нужна.

Минобороны

В Минобороны РФ продлили срок представления документов поступающими в кадетские корпуса, Суворовские и Нахимовское военные училища до 1 июля. Необходимые бумаги можно отправить по электронной почте - адреса есть на официальных сайтах. Вступительные испытания по русскому и иностранному языкам, математике, а также определение психологической готовности ребят к учебе пройдут с 10 июля по 1 августа в формате онлайн-собеседования по видеосвязи. Оценку по физподготовке выставят по итоговому баллу в школе. Общественные, творческие и спортивные достижения ребят оценят по соответствующим документам. Их нужно направить в приемные комиссии, работа которых в этом году продлится до 10 августа.

Подготовил Юрий Гаврилов