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Рубрика: Происшествия

Без дури

Учащихся с 13 лет будут тестировать на наркотики
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8171)
Ученики в школах будут проходить психологическое тестирование на наркотики начиная с 13 лет. Такие обследования в школах проводятся и сейчас, но до недавнего времени "нижний порог" возраста детей не был четко обозначен. Приказ Минпросвещения с новой нормой зарегистрирован в Минюсте.

Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста 13 лет, начиная с 7-го класса, - говорится в документе. Предусмотрено, что тест может проводиться в электронном виде. При этом школа должна будет проводить его ежегодно. Для этого нужно собрать письменные согласия от учеников или их родителей, составить списки участников тестирования, утвердить расписание по кабинетам и классам, обеспечить конфиденциальность результатов. Если ребенку нет 15 лет, согласие дают родители. Если есть 15 - согласие дает он сам.

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Согласно документу, тестирование содержит вопросы, "целью которых является определение вероятности вовлечения обучающихся в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ". В новом приказе также подчеркивается: чтобы результаты были конфиденциальными, не допускается общение между участниками и свободное перемещение по аудитории во время тестирования. Каждый обучающийся имеет право в любое время отказаться. То есть для школ это мероприятие обязательное, а для учеников - добровольное.

Какими могут быть вопросы? Например, в некоторых регионах в анкетах прошлых лет встречались такие: "Если твои друзья попросят тебя попробовать какое-то вещество и скажут: "Или пробуешь, или мы не дружим" - ты попробуешь или нет?" А вот еще варианты вопросов из таких социально-психологических тестов (о них "РГ" рассказали сами ученики): "Любишь ли ты рисковать? Как часто ты плачешь? Какие у тебя отношения с друзьями? С родителями?"

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