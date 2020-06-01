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Рубрика: Экономика

От пасеки до винодельни

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8171)
Ежегодно 8 млн туристов отправляются в российские села на отдых. В стране есть и страусиные фермы, и конные клубы, и чайные плантации, где можно разместиться на пару ночей и отведать настоящей деревенской еды. Потенциал агротуризма в России, особенно в условиях закрытых границ, огромен. Портит все плохая инфраструктура, сложная транспортная доступность, слабый сервис и почти полное отсутствие внимания государства к этому направлению.
На пасеке можно поучаствовать в процессе сбора меда, а потом посетить медовую баню и отведать чая. Фото: Александр Корольков На пасеке можно поучаствовать в процессе сбора меда, а потом посетить медовую баню и отведать чая. Фото: Александр Корольков
На пасеке можно поучаствовать в процессе сбора меда, а потом посетить медовую баню и отведать чая. Фото: Александр Корольков

Но сейчас ситуация начинает меняться. Минсельхоз разрабатывает стратегию развития сельского туризма, сообщили "РГ" в ведомстве. Документ станет базой для роста сегмента и поможет определить опорные точки и необходимые меры поддержки этому бизнесу. "Чтобы придать новый стимул социально-экономическому развитию сельских территорий и повысить уровень жизни населения, необходима диверсификация сельской экономики, поддержка всех видов бизнеса, создающих рабочие места, в том числе агротуризма", - поясняют в минсельхозе.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Одновременно с этим правительство на днях одобрило саму идею создания агротуризма - такое понятие наконец появится в законе о туристской деятельности в России. Кроме этого, в минсельхозе напоминают, что по результатам госсовета в конце 2019 года ведомство прорабатывает вопрос выделения в отдельное направление поддержки сельского туризма.

По данным минсельхоза, сейчас лидерами по развитию агротуризма можно назвать южные и центральные регионы страны. На юге интерес для агротуристов представляют виноградники и винодельни, чайные плантации, садоводческие хозяйства, пасеки, рыбные хозяйства, многоотраслевые фермы. Объектами туризма в центре страны являются животноводческие хозяйства, конные клубы, пасеки и сыроварни.

Сейчас каждый пятый турист, путешествующий внутри страны, посещает туробъекты, расположенные вне городов, подсчитали в Агентстве развития сельских инициатив. По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в селах и деревнях страны есть 562 тысячи мест для размещения гостей. И возможностей отдохнуть по-деревенски в этом году будет больше - в гостиницах поблизости число мест вырастет из-за сокращения потока туристов-иностранцев. Это позволит принять на отдых не менее 1,5 млн человек. В Россельхоззбанке отмечают, что в Европе в агротуризм вовлечены около 100 тысяч ферм, которым агротуризм приносит около 35% от совокупного дохода.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Агротуризм имеет большой потенциал и как бизнес, и как инструмент развития территорий. А наши природа, богатейшее историческое и культурное наследие могут стать одним из конкурентных преимуществ на мировом туристическом рынке, уверен член аграрного комитета Госдумы Аркадий Пономарев. Но для развития отрасли нужно решить самый больной - инфраструктурный вопрос - дороги, транспорт, связь, условия проживания.

Впрочем, с 2020 года действует госпрограмма развития сельских территорий. В ее рамках предусмотрены кардинальные преобразования на селе, в том числе касающиеся улучшения инфраструктуры, повышения качества дорог и интернет-покрытия.

Экономика Туризм Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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