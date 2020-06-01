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Рубрика: Экономика

Сеть в напряжении

Как пандемия коронавируса изменила планы электроэнергетиков
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск № 117(8171)
Драматический провал в потреблении электроэнергии в мире на фоне пандемии коронавируса приведет к тому, что генерирующим компаниям придется сокращать инвестиционные программы. К такому выводу пришли эксперты Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ в ежемесячном энергобюллетене, с которым ознакомилась "Российская газета".

Падение спроса на электроэнергию в мире с начала года составило 6-8%, на пике карантина - 20%, следует из данных Международного энергетического агентства. Скорее всего, такая динамика обернется для сектора сокращением инвестиций примерно на 10% в 2020 году, говорится в последнем отчете агентства.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Сильнее всего спрос на электроэнергию упал там, где были более жесткие ограничения на работу предприятий и передвижение людей, - в Китае, Италии, Великобритании, США, Индии. Меньше всего упал спрос в странах с относительно мягкими карантинными мерами - Дании, Норвегии, Швеции. Почти везде в лидерах по падению спроса - промышленность и сфера услуг (в Италии провал потребления электроэнергии доходил до 75%), а главный бенефициар - IT.

Пандемия подкосила позиции угля как топлива в выработке электроэнергии, подстегнув производство на ветровых и солнечных электростанциях, что было особенно заметно в Китае, Германии, США и Индии. Карантин лишь ускорил процессы, которые и так уже начались, и обрушил цены на газ и уголь, что в свою очередь может привести к проблемам с финансированием энергопроектов. Примечательно, что коснуться это может той же возобновляемой энергетики, если она пользуется льготами, однако все будет зависеть от темпов восстановления экономик. "Фактически в мире проходит невольный эксперимент: как будет выглядеть мировая энергетика при резком сокращении энергоемкости потребления", - указывает профессор Леонид Григорьев из АЦ.

За апрель, по данным Минэнерго, собираемость платежей за свет снизилась на 7%, а за тепло - на 12%

В России влияние пандемии на сферу электроэнергетики оказалось не таким существенным, как в Европе и Азии. Меньше стали потреблять сектора машиностроения, металлургии, железная дорога, малый и средний бизнес, выросла выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях, сообщало минэнерго. Однако в целом спрос все равно ушел в минус, что надавило на оптовые цены и явно отразится на выручке генерирующих компаний. Среди угроз АЦ также называет возможность роста неплатежей. За апрель, по данным минэнерго, собираемость платежей за электричество снизилась на 7%, за тепло - на 12%. Вероятно, и в России также не обойдется без сокращения инвестиционных программ.

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