Как туристическая отрасль восстанавливается после пандемии

***
От пасеки до винодельни
Но сейчас ситуация начинает меняться. Минсельхоз разрабатывает стратегию развития сельского туризма, сообщили "РГ" в ведомстве. Документ станет базой для роста сегмента и поможет определить опорные точки и необходимые меры поддержки этому бизнесу. "Чтобы придать новый стимул социально-экономическому развитию сельских территорий и повысить уровень жизни населения, необходима диверсификация сельской экономики, поддержка всех видов бизнеса, создающих рабочие места, в том числе агротуризма", - поясняют в минсельхозе.
Одновременно с этим правительство на днях одобрило саму идею создания агротуризма - такое понятие наконец появится в законе о туристской деятельности в России. Кроме этого, в минсельхозе напоминают, что по результатам госсовета в конце 2019 года ведомство прорабатывает вопрос выделения в отдельное направление поддержки сельского туризма.
По данным минсельхоза, сейчас лидерами по развитию агротуризма можно назвать южные и центральные регионы страны. На юге интерес для агротуристов представляют виноградники и винодельни, чайные плантации, садоводческие хозяйства, пасеки, рыбные хозяйства, многоотраслевые фермы. Объектами туризма в центре страны являются животноводческие хозяйства, конные клубы, пасеки и сыроварни.
Сейчас каждый пятый турист, путешествующий внутри страны, посещает туробъекты, расположенные вне городов, подсчитали в Агентстве развития сельских инициатив. По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в селах и деревнях страны есть 562 тысячи мест для размещения гостей. И возможностей отдохнуть по-деревенски в этом году будет больше - в гостиницах поблизости число мест вырастет из-за сокращения потока туристов-иностранцев. Это позволит принять на отдых не менее 1,5 млн человек. В Россельхоззбанке отмечают, что в Европе в агротуризм вовлечены около 100 тысяч ферм, которым агротуризм приносит около 35% от совокупного дохода.
Агротуризм имеет большой потенциал и как бизнес, и как инструмент развития территорий. А наши природа, богатейшее историческое и культурное наследие могут стать одним из конкурентных преимуществ на мировом туристическом рынке, уверен член аграрного комитета Госдумы Аркадий Пономарев. Но для развития отрасли нужно решить самый больной - инфраструктурный вопрос - дороги, транспорт, связь, условия проживания.
Впрочем, с 2020 года действует госпрограмма развития сельских территорий. В ее рамках предусмотрены кардинальные преобразования на селе, в том числе касающиеся улучшения инфраструктуры, повышения качества дорог и интернет-покрытия.
Один в номере и маске
Роспотребнадзор разработал и опубликовал рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений. Если человек путешествует один, то он должен рассчитывать на то, что жить в номере придется одному. А вот если путешествует семья, то ее поселят, как и полагается, в один номер. В закрытых помещениях придется носить маски. И соглашаться на ежедневное измерение температуры тела.
Владельцам курортных комплексов придется нанимать больше горничных. Влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств должна быть ежедневной. А матрасы и наматрасники требуется обрабатывать парогенератором.
Роспотребнадзор рекомендует организовывать доставку еду по номерам. Если не получается, то в столовых и ресторанах расставлять столики с учетом социальной дистанции - не ближе чем в двух метрах друг от друга. За столик рекомендуется сажать только одного человека. Но если обедать приходит семья, то ее можно посадить и за один стол. Организация шведского стола допускается, но блюда надо расставлять таким образом, чтобы между ними тоже оказалась дистанция в два метра.
Шезлонги, раздевалки, кулеры с питьевой водой на пляжах также отодвинут друг от друга на два метра. Рекомендуется наносить сигнальную разметку на песок, чтобы отдыхающие старались не приближаться друг к другу. При таком раскладе мест на пляже для всех желающих может не хватить. Если пляж принадлежит санаторию или пансионату, сотрудники учреждений должны будут контролировать число желающих позагорать. А вот маски на пляжах никто носить не заставит.
Смена маршрута
Ранее такие же рекомендации получили санатории, имеющие медицинские лицензии. На практике выполнить их смогут не все, считают эксперты. В частности, представители санаторно-курортного комплекса опасаются, что большинство россиян, собирающихся на отдых, не смогут получить справку об отсутствии коронавируса не позже чем за два дня до поездки, как того требует Роспотребнадзор, рассказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. По его мнению, этот срок нужно увеличить.
Также будет сложно выполнить правило о еженедельном тестировании сотрудников. Тест стоит 1,5-3 тысячи рублей, массовое тестирование выливается в круглую сумму. Для санатория на 200-300 номеров затраты на него составят более 1,5 млн рублей в месяц. Также гостиницам и санаториям придется потратиться на дезинфицирующие средства, маски, перчатки. "Скорее всего, около трети санаториев пока подождут. Им выгоднее открыться через месяц или два, когда будут некоторые послабления, чтобы не платить сумасшедшие деньги", - говорит Ламшин.
Сталкиваются со сложностями и гостиницы. Половина номерного фонда отелей, которые не относятся к категории малого и среднего бизнеса, получить господдержку не смогли, отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Крупные гостиничные предприятия в лучшем случае получили кредиты на зарплаты. Так что даже при снятии ограничений вопрос открытия отелей будет лежать в финансовой плоскости, "учитывая, что выручки не было, а только сплошные долги и обязательства", отмечает он.
В Ростуризме для продвижения туризма в регионах готовят запуск новых направлений, чтобы стимулировать россиян к поездкам в различные точки страны. Обещают, что они будут разнообразными и доступными. Речь идет о запуске новых автомобильных и железнодорожных маршрутов, чартерных направлений. Например, предложат туры на Русскую Балтику - это Калининградская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Будет развиваться ряд направлений вдоль Волги - в Тверскую, Ярославскую области, Казань и Нижний Новгород.
Общенациональная ассоциация автотуризма также предложила Ростуризму включить маршруты для автопутешествий в план реализации Стратегии развития туризма до 2035 года. Пока для автотуризма предлагают шесть новых маршрутов.
Это "Ладожское кольцо" в Ленинградской области и Карелии, "Заповедные земли Русского Севера" в Карелии и Архагельской области, знаменитое "Золотое кольцо России", "Легенды Эльбруса" на Кавказе, а также "Чуйский тракт", проходящий через горный Алтай, и маршрут "Сибирский тракт", пролегающий от Перьи до Читы и Сретенска. Автотуризм - один из самых перспективных видов туризма в ситуации посткризисного восстановления отрасли, считают в ассоциации.
Ждут не у моря
Деньги, предназначавшиеся для отпуска, россияне откладывают до следующего отпуска. В Москве доля людей, отказавшихся от планирования отпуска, почти на 10% выше среднероссийского показателя. А ведь в столице живут самые активные путешественники.
По данным исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, россияне останутся дома в первую очередь из-за нехватки финансов, таких среди участников исследования оказалось 36%. Вторая по значимости причина - коронавирус, сопутствующая ему самоизоляция и закрытые границы. Такой вариант указали 25% респондентов. В сумме эти две причины дают 61%, что равно пику отказа от путешествий в кризисный 2008 год, отмечают аналитики.
Кроме того, по данным опроса, проведенного сервисом "Туту.ру", 56% туристов не станут терпеть никаких неудобств, а потому лучше вообще останутся без отдыха на пляже. При этом от поездок по стране в принципе россияне отказываться не спешат. В сервисе отмечают рост бронирований авиабилетов по акциям. Средний чек на июнь в обе стороны, начиная с 15 мая, на 25% ниже, чем в прошлом году.
Пропуск на курорт
Краснодарский край
В понедельник корреспонденты "Российской газеты" в аэропорту Анапы встречали первых отдыхающих в этом сезоне. Они прилетели на курорт из разных российских регионов.
1 июня, в день старта летнего сезона, сюда и на железнодорожный вокзал прибыли 260 человек. Они уже приступили к лечению в десяти здравницах.
Мы убедились, что на вокзалах организован жесткий контроль. У гостей измеряют температуру и тщательно проверяют документы. Тех, кто приехал без тестов, подтверждающих отсутствие вируса и справки об эпидобстановке по месту постоянного проживания, отправляют в отдельный отсек. А затем - в обсерваторы, где им придется провести 14 дней. На наших глазах прилетевшие из Сургута мама с сыном понуро брели за водителем "скорой", облаченным в защитную форму "космонавта". По словам женщины, она хотела отдохнуть "дикарем", поэтому о справках не думала. Такой беспечности можно лишь изумляться.
Курортный сезон на Кубани пока стартовал для здравниц с медицинской лицензией. В утвержденный губернатором реестр вошли свыше 200 здравниц. Они должны выполнять все требования Роспотребнадзора - от санобработки, соблюдения дистанции, еженедельной сдачи анализов всему персоналу до требований к курортнику. У отдыхающего должна быть путевка не менее чем на две недели и две справки.
Еще одно условие - пляжи, в том числе принадлежащие здравницам, пока будут закрыты, а вход на них запрещен. До 6 июня на Кубани продолжается режим карантина.
Сочи
1 июня летний курортный сезон стартовал и в Сочи. Пока из-за карантина открылись 34 здравницы из 80. Корреспонденты "РГ" встретились с первыми отдыхающими в санатории "Светлана". Приехали отдыхающие из Москвы, Челябинска, Армавира, Ростовской области и других регионов.
В первый день - не более двадцати человек. Среди них - 73-летняя Лидия Ивановна Кузьменко из города Белая Калитва Ростовской области. "Санаторно-курортную карту и справки об отрицательном тесте на коронавирус и благоприятном эпидокружении в субботу получила в своей поликлинике, - рассказала она. - Тест был готов через час. Все бесплатно. Никаких проблем".
По словам заместителя директора санатория Жирайра Петросяна, вчера вышли на работу 130 сотрудников. "Последний гость от нас уехал 13 апреля, а сегодня к нам должны были приехать 150 человек, - объясняет Жирайр Гургенович. - У нас перенесено или отменено примерно 50 процентов бронирования. Но тот, кто перенес, даже выиграл. Отмененная весной путевка действительна и летом, когда цены дороже". Что касается требований Роспотребнадзора для открытия, как отметил замдиректора, радуют смягчения: разрешение не закрывать полностью санаторий в случае обнаружения вируса.
Но есть и нерешенные вопросы. Например, в номерах разрешено находиться по одному человеку, а некоторые приезжают парами, но без штампа о браке в паспорте. Или во вновь выданном паспорте печати не сохранились. "Как быть?" - спрашивают в санатории.
Еще проблема: справка о тесте на вирус должна быть не старее двух суток. Отчет идет с момента сдачи анализа. Но часто результат приходит спустя пять дней. Как быть?
На все эти вопросы необходимо срочно найти ответы. Отдыхающие прибывают. В сочинский санаторий "Знание" вчера заселились 120 человек. А сегодня - новый заезд.