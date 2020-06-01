Как в США подготовились к началу сезона ураганов

Власти ряда прибрежных американских штатов столкнулись с очень серьезными проблемами с началом летнего сезона ураганов, который официально объявлен Метеорологической службой США 1 июня. В нынешнем году на США могут обрушиться сразу несколько мощных ураганов, предупреждают синоптики. Два тропических шторма - Артур и Берта - уже ударили по побережью Соединенных Штатов в мае еще до официального начала сезона ураганов.

Власти Флориды и других штатов, расположенных вдоль Атлантического побережья страны, сталкиваются с пугающей реальностью и вынуждены пересмотреть почти все аспекты своей готовности к штормам, отмечает CNN. Сезон ураганов совпал в 2020 году с катастрофической для граждан США и ее экономики пандемией коронавируса, которая истощает государственные ресурсы, вынуждая власти перенаправлять бюджетные средства на борьбу с COVID-19. Ситуация осложняется тем, что во многих убежищах и временных центрах из-за возможного большого количества людей могут должным образом не быть соблюдены правила социального дистанцирования. Кроме того, некоторые приюты были перепрофилированы в центры по борьбе с COVID-19, смертельным заболеванием, которое в Америке не показывает никаких признаков замедления.

По словам Фрэнка Ролласона, директора департамента по чрезвычайным ситуациям округа Майами-Дейд, самой большой проблемой, с которой столкнутся власти, будет то, что когда будет обнародован приказ об эвакуации, люди предпочтут не покидать свои дома из-за угрозы возможного заражения COVID-19 и угрозы мародерства. "Они подумают, что им лучше будет находиться дома, чем в группе людей, среди которых могут оказаться носители коронавируса. Если им будет приказано эвакуироваться, им будет безопаснее находиться в центре эвакуации, чем в своем доме в зоне действия урагана" - отметил чиновник.

В этом году власти ряда штатов, понимая то, что пандемия приносит серьезную проблемы, приняли решение о подготовке большего количества укрытий, созданию в них дополнительного пространства и разработали другие меры, чтобы успокоить эвакуированных. У тех, кто прибудет в центры во время эвакуации измерят температуру, эти лица также должны будут ответить на вопросы о том, был ли у них контакт с кем-либо, у кого есть коронавирус, или были ли у них симптомы заболевания. Некоторые из эвакуированных будут размещены в школах или гостиницах с небольшим количеством мест. Власти Флориды договорились с администрацией школ о том, чтобы классы подвергались регулярной обработке и из них вынесли мебель, чтобы обеспечить социальное дистанцирование.

Еще одной необычной мерой станет то, что семьи, подвергшиеся заражению коронавирусом, будут отделены от других и "помещены в класс как единое целое". Также в особых изолированных местах будут находиться престарелые и пожилые люди, чтобы отделить их от основной массы граждан, сообщил Джаред Московиц, директор департамента штата Флорида по чрезвычайным ситуациям. Он добавил, что власти могут смягчить последствия пандемии, но они бессильны перед попытками "смягчить последствия природного стихийного бедствия". Для тех, кто будет укрываться во временных центрах, детские кроватки будут располагаться как можно дальше друг от друга, а во всех помещениях будут находиться посты для дезинфекции рук. Всем жителям будет предложено питание на вынос в разовой посуде, им рекомендовано не приносить еду с собой.

Опасение властей, особенно небольших прибрежных городов, вызывает нехватка средств индивидуальной защиты (СИЗ) для граждан, которые будут эвакуированы. Московиц уточнил, что власти Флориды уже создали специальные запасы для сезона ураганов, скупив СИЗ и поместив их в резерв на складе. Цель состоит в том, чтобы в сезон ураганов под рукой было 10 миллионов масок, уточнил чиновник.