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01.06.2020 11:05
Рубрика: Общество

Кириенко: Более 600 тысяч школьников присоединились к "Большой перемене"

Текст: Ксения Колесникова
Более 600 тысяч старшеклассников подали заявки на участие во всероссийском конкурсе "Большая перемена". Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии онлайн-фестиваля, приуроченного к Международному дню защиты детей.
Фото: АНО "Россия - страна возможностей" Фото: АНО "Россия - страна возможностей"
Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

Сергей Кириенко поздравил участников фестиваля "Большая перемена" и всех школьников.

Фото: пресс-служба СФ РФ
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"Хотел бы сказать слова благодарности всем, кто помогает сделать ваше детство счастливым. В первую очередь, вашим родителям. У нас был удивительный учебный год, когда последние несколько месяцев вся учеба шла из дома, и многие родители на себе почувствовали, как непрост труд педагога и учителя, - отметил Сергей Кириенко. - Давайте сегодня скажем "Спасибо!" нашим учителям, которые справились с этим вызовом, не прекращали учебные занятия из своего дома, осваивали новые для себя компьютерные технологии".

Также он обратился к школьникам: "Режим обучения онлайн каждого из вас сделал более ответственным, а значит, чуть более взрослым. Вам самим пришлось управлять обучением, своим графиком, бороться с искушением заняться личными делами. Но это и делает человека взрослым - возможность выбора. Потому что все в жизни зависит от вас самих".

Сергей Кириенко сообщил, что в конкурсе "Большая перемена" принимают участие уже более 600 тысяч школьников, и каждый день поступают новые заявки.

Скоро начнется этап решения кейсов, задачи для него предоставляют крупнейшие российские компании - партнеры "Большой перемены". Еще одна особенность конкурса - в отличие от любой другой предметной олимпиады, испытания построены так, что каждый подросток сможет найти возможности для реализации. В конкурсе 9 тематических направлений, посвященных искусству и творчеству, науке и технологиям, журналистике, волонтерству, исторической памяти, путешествиям, городской среде, здоровому образу жизни и экологии.

"Цель конкурса "Большая перемена" - дать каждому из вас попробовать себя в самых разных направлениях. Каждый человек талантлив. Вопрос только в том, чтобы понять, в чем твой талант, и не побояться пробовать свои силы и действовать. А задача государства, школы, родителей - всех нас вместе, создать условия для того, чтобы талант каждого человека был реализован. Россия для этого, по истине, страна возможностей", - подчеркнул Сергей Кириенко.

Фото: iStock
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Он также сообщил, что в рамках фестиваля объявлен старт очередного этапа конкурса "Добро не уходит на каникулы", и поблагодарил всех, кто на протяжении последних нескольких месяцев уже принимал участие в волонтерской работе.

"Режим самоизоляции для большого количества людей с ограниченными возможностями или людей преклонного возраста создал серьезные ограничения. Мы очень благодарны сотням тысяч людей, которые помогали близким родственникам, соседям или незнакомым пожилым людям, которым очень нужна была эта помощь. Спасибо вам за то, что включились в эту работу. Я абсолютно уверен, что это принесло пользу не только тем, кому вы помогали, но и вам самим. Ведь самый большой шаг вперед мы делаем, не когда помогают нам, а когда у нас появляется возможность помогать другим. Именно в этот момент ты становишься взрослее и принимаешь свои самостоятельные решения", - заключил первый замглавы администрации президента РФ.

Справка "РГ"

Конкурс "Большая перемена" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять школьники 8-10 классов. Регистрация открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.

Первый этап конкурса - дистанционный. После тестирования конкурсанты выполняют творческое задание, а затем их ожидают работа с кейсами, очные соревнования и финал, который состоится в октябре. Присоединиться к конкурсу и начать тестирование школьники смогут до 23 июня, все задания будут доступны.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в "Артек", один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса "Большая перемена" выступают АНО "Россия - страна возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр".

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

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