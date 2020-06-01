Клишас: Информированность о поправках в Конституцию по отдельным позициям достигает 97%

Информированность граждан о содержании поправок в Конституцию за последние два месяца значительно выросла и по отдельным позициям достигает 97%, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В ходе рабочего совещания у президента РФ Владимира Путина он сообщил, что на заседании рабочей группы в субботу ее члены подробно обсудили этот вопрос с представителями ВЦИОМ.

"Знаете, мы обнаружили такую интересную вещь: информированность о содержании поправок среди наших граждан очень значительно возросла за эти два с половиной месяца. Это при том, что по объективным причинам информационное пространство в первую очередь было занято сообщениями о борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал он.

"По отдельным позициям информированность по содержанию текста поправок достигает 97%, причем это касается абсолютно всех возрастных групп", - продолжил Клишас. По его словам, лучше всего граждане знают и больше всего поддерживают меры социального характера.

"Это говорит о том, что поправки продиктованы людьми, продиктованы жизнью", - считает сенатор.