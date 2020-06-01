Клишас: Можно вернуться к вопросу о проведении голосования по Конституции

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что сейчас можно вернуться к вопросу о проведении общероссийского голосования по поправкам. Такое мнение он высказала в понедельник на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сенатор напомнил, что в законе о поправке указано, что голосование должно быть назначено не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Клишас пояснил, что смысл 30-дневного срока в том, чтобы проинформировать граждан и подготовить избирательную систему.

"Нам кажется, Владимир Владимирович, и многие члены рабочей группы с этим были согласны, что сейчас в общем-то можно вернуться к вопросу о проведении общероссийского голосования", - сказал Андрей Клишас.

Он добавил, что в ряде регионов принимаются решения о смягчении режима ограничений, введенных в связи с угрозой распространение коронавируса, а местные власти заявляют о готовности начать подготовку к голосованию.