На конфликт между американским президентом Дональдом Трампом и сервисом микроблогинга Twitter откликнулись во французском правительстве. Госсекретарь по цифровым технологиям Седрик О дал четко понять, что Франция готова принять на своей территории проштрафившуюся в глазах хозяина Белого дома "птичку".

"Если в Twitter вдруг придут к выводу, что условия в США не позволяют компании развиваться в соответствии с ее ценностями и расширять свою деятельность, а также решат, что по целому ряду причин сложилась нестабильная обстановка, то, конечно же, ее будут рады приветствовать в Европе, и в частности во Франции", - заявил чиновник. Седрик О не стал уточнять, был ли этот демарш согласован в верхах, но дал понять, что он укладывается в рамки общей политики в отношении иностранных носителей передовых технологий.

Госсекретарь подтвердил, что Франция открыта для всех американских исследователей, которые заинтересованы в продвижении "более гуманного и справедливого интернета". При этом он сослался на пример компании Symphony из Силиконовой долины с оборотом в миллиард долларов, которая уже перенесла свой центр по новым разработкам в Ниццу. Что касается каких-либо контактов на эту тему с Twitter, то, по словам Седрика О, "пока до этого дело не дошло".