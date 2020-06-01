Косачев назвал своевременным решение по дате голосования по Конституции

Проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля - своевременное решение, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Мне представляется, что решение очень своевременное. Оно отвечает национальным интересам нашей страны и, безусловно, защищает права и интересы граждан через внесение дополнительных поправок в конституцию по всему кругу вопросов, которых они касаются", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".

Он также назвал "абсолютно чистой юридически" выбранную дату голосования. По мнению сенатора, граждане понимают смысл поправок и определились в своем отношении к ним. Тем не менее, у них будет еще 30 дней, "чтобы окончательно свою позицию сформировать", полагает парламентарий.