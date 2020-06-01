Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.

По состоянию на 10.05 мск, на минимуме доллар опускался до 69,68 рубля, курс евро снижался до 77,63 рубля. Рубль растет на фоне слабо дорожающей нефти - баррель европейской марки Brent колеблется возле отметки 38 долларов.

Внешний фон сейчас слабо позитивный, промышленные и драгоценные металлы растут, реагируя на сильную статистику по деловой активности в Китае за март. Растут и азиатские индексы, так как сценарий конфронтации США и Китая по вопросу Гонконга не состоялся, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.