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01.06.2020 10:26
Рубрика: Экономика

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Текст: Роман Маркелов

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.

Фото: iStock
Даны два сценария по движению рубля в июне

По состоянию на 10.05 мск, на минимуме доллар опускался до 69,68 рубля, курс евро снижался до 77,63 рубля. Рубль растет на фоне слабо дорожающей нефти - баррель европейской марки Brent колеблется возле отметки 38 долларов.

Внешний фон сейчас слабо позитивный, промышленные и драгоценные металлы растут, реагируя на сильную статистику по деловой активности в Китае за март. Растут и азиатские индексы, так как сценарий конфронтации США и Китая по вопросу Гонконга не состоялся, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Экономика Финансы Валютный рынок Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Курс рубля

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