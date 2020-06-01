"Люфтганза" откажется от слотов в аэропортах Мюнхена и Франкфурта

Крупнейшая немецкая и европейская авиакомпания "Люфтганза", попавшая в зону финансовой турбулентности из-за глобального локдауна, пошла на болезненные уступки Брюсселю. Ради пакета помощи от Европейской комиссии перевозчик отказывается от части слотов (забронированных по времени "квот" на взлет и посадку) в аэропортах своего базирования в Мюнхене и во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официальное сообщение компании.

Издание пишет, что изначально требований к "Люфтганзе" было еще больше, в итоге стороны достигли компромисса. Договоренность предполагает отказ от эксплуатации авиакомпанией восьми своих самолетов, которые до сих пор располагали 24 слотами в каждом из аэропортов. Их передадут новым конкурентам, которые также смогут использовать эти транспортные хабы в обход монополии перевозчика-гиганта. Решение пролоббировала еврокомиссар по вопросам конкуренции, датчанка Маргрете Вестагер. Взамен Брюссель одобрил выделение 9 миллиардов евро на спасение "Люфтганзы". Впрочем, ее совет директоров и общее собрание акционеров пока не одобрили сделку окончательно. По данным источников близких к переговорам, изначально от нее требовали пожертвовать двадцатью воздушными судами, авиакомпания готова была согласиться только на три.

Дела у "Люфтганзы", и впрямь, идут не лучшим образом. Что неудивительно: в апреле и мае группа компаний концерна, в которых заняты 138 тысяч сотрудников, перевозили всего один процент пассажиров по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Канцлер Ангела Меркель признала, что за выживание "Люфтганзы" предстоит "тяжелая битва". Правительство ФРГ выделило ей банковский кредит в форме господдержки на три миллиарда евро, еще шесть миллиардов - в виде негласного бессрочного вклада по линии специально созданного Фонда стабилизационной экономики. При этом перевозчику придется соблюдать более строгие экологические стандарты. Кроме того, государство сможет приобрести 20 процентов акций "Люфтганзы".