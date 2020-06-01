Новости

В Москве задержали банду, вымогавшую деньги у таксистов 18:13
СК опубликовал видео с места гибели девочки в Северо-Крымском канале 18:12
Рига и Вильнюс продлили сроки ограничений при пересечении границы 18:05
Россия в мае увеличила морские поставки нефти в восточном направлении 18:00
Обрушение моста в Мурманской области попало на видео 18:00
Датчане переведут самолеты и суда на экологическое топливо 17:48
Видео: Мединский сравнил протесты в США с событиями фильма "Джокер" 17:41
Европейская статистика: как коронавирус изменил показатели смертности 17:32
Врач рассказал, как снизить риск развития тромбоза при коронавирусе 17:21
Археологи объяснили происхождение пирамид Мезоамерики 17:18
Renault рассекретила все цены на новый Kaptur 17:10
Кравцов: Голосование по Конституции 1 июля не помешает сдаче ЕГЭ 17:09
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-полицейским по делу Голунова 17:07
Установить инвалидность по новым правилам смогли 255 тысяч россиян 17:03
Франция намерена создать у себя "Кремниевую долину" 17:03
Ученые нашли способ уменьшить размер аккумулятора 17:01
Новая Hyundai Sonata получила удлиненную версию 17:00
"Люфтганза" откажется от слотов в аэропортах Мюнхена и Франкфурта 16:58
В Ростовской области нарушитель самоизоляции напал на полицейского 16:53
Умерла актриса из "Гардемаринов" Ярослава Турылёва 16:52
Клишас: Можно вернуться к вопросу о проведении голосования по Конституции 16:45
В Болгарии открылись рестораны и кафе 16:45
Путин выступил против совмещения голосования по Конституции с парадом Победы 16:44
Путин: Идеи некоторых поправок в Конституцию уже востребованы жизнью 16:42
В Воронеже работницу детсада уличили в краже крестиков у детей 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
01.06.2020 16:58
Рубрика: В мире

"Люфтганза" откажется от слотов в аэропортах Мюнхена и Франкфурта

Текст: Екатерина Забродина

Крупнейшая немецкая и европейская авиакомпания "Люфтганза", попавшая в зону финансовой турбулентности из-за глобального локдауна, пошла на болезненные уступки Брюсселю. Ради пакета помощи от Европейской комиссии перевозчик отказывается от части слотов (забронированных по времени "квот" на взлет и посадку) в аэропортах своего базирования в Мюнхене и во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официальное сообщение компании.

Фото: Tobias SCHWARZ / AFP
Земли Германии получили карт-бланш на самостоятельную борьбу с COVID-19

Издание пишет, что изначально требований к "Люфтганзе" было еще больше, в итоге стороны достигли компромисса. Договоренность предполагает отказ от эксплуатации авиакомпанией восьми своих самолетов, которые до сих пор располагали 24 слотами в каждом из аэропортов. Их передадут новым конкурентам, которые также смогут использовать эти транспортные хабы в обход монополии перевозчика-гиганта. Решение пролоббировала еврокомиссар по вопросам конкуренции, датчанка Маргрете Вестагер. Взамен Брюссель одобрил выделение 9 миллиардов евро на спасение "Люфтганзы". Впрочем, ее совет директоров и общее собрание акционеров пока не одобрили сделку окончательно. По данным источников близких к переговорам, изначально от нее требовали пожертвовать двадцатью воздушными судами, авиакомпания готова была согласиться только на три.

Дела у "Люфтганзы", и впрямь, идут не лучшим образом. Что неудивительно: в апреле и мае группа компаний концерна, в которых заняты 138 тысяч сотрудников, перевозили всего один процент пассажиров по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Канцлер Ангела Меркель признала, что за выживание "Люфтганзы" предстоит "тяжелая битва". Правительство ФРГ выделило ей банковский кредит в форме господдержки на три миллиарда евро, еще шесть миллиардов - в виде негласного бессрочного вклада по линии специально созданного Фонда стабилизационной экономики. При этом перевозчику придется соблюдать более строгие экологические стандарты. Кроме того, государство сможет приобрести 20 процентов акций "Люфтганзы".

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
1 июля объявят выходным в связи с голосованием по Конституции
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кафе и ресторанов
Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах
Кабмин не поддержал поправки о выплате МРОТ домохозяйкам
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии