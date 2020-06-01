Кинологи составили топ-5 лучших пород собак для детей

К Дню защиты детей Российская кинологическая федерация составила список пород собак для ребятни. Для этого специалисты проанализировали 400 пород и выбрали ТОП-5 с дружелюбным темпераментом, высокими социальными качествами и способностью к дрессировке.

На первом месте в рейтинге оказался Кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Как сообщил президент РКФ Владимир Голубев, данная порода отличается уравновешенным и добрым характером. Кавалеры легко приспосабливаются к разным условиям проживания.

"Эти собаки терпеливо перенесут проказы детей и с удовольствием подключатся к любой игре. Они отличаются жизнерадостностью и непосредственностью, готовы со всеми подружиться и беззаветно любить свою семью", - отметил кинолог.

Брюссельский гриффон - всегда нуждается в тесном контакте с хозяином и любит активные игры. Гриффоны не агрессивные, имеют устойчивую психику и редко подают голос без причины. Отлично подходят для домашнего содержания, послушные и вежливые.

"Для ребенка такая собака станет верным другом и компаньоном. Впрочем, иногда гриффон проявляет дерзкий и наглый нрав, поэтому его, как и любое домашнее животное, необходимо правильным образом социализировать", - говорит Голубев.

Шелти - обожают активные прогулки на свежем воздухе, полны энергии и нуждаются в регулярном выгуле и хороших физических нагрузках. Собаки этой породы любвеобильны и бесконфликтны, способны считывать настроение хозяина и счастливы любой возможности поиграть с ним. Шелти умны, сообразительны и легко обучаемы.

Пудели - обладают высоким интеллектом, всегда нуждается в одобрении, знаках внимания и любви со стороны хозяина. Собаки этой породы прекрасно поддаются дрессировке, команды запоминают быстро и навсегда.

Вельш-корги-пемброк - любознательная и жизнерадостная собака. Очень предана своему хозяину и проявляет любовь и дружелюбие ко всем членам семьи. Она не может долго обходиться без внимания со стороны человека. Из-за того, что первоначально эта порода являлась исключительно пастушьей, у собак выработались характерные черты: бесстрашие, выносливость, сообразительность, умение работать в команде.