Макей: Интересы детей находятся в фокусе государственной политики

Самым большим богатством человека каждой семьи назвал подрастающее поколение глава МИД Беларуси Владимир Макей в своем видеообращении по случаю Международного дня защиты детей, который уже в 95-ый раз отмечается во всем мире.

Министр подчеркнул, что интересы юного поколения страны, которое насчитывает 1,8 миллиона, "находятся в фокусе первостепенного внимания государственной политики" РБ.

В Декларации прав ребенка, напомнил он, сказано, что человечество обязано дать детям самое лучшее, что у него есть. "Беларусь строго следует этому принципу, поэтому интересы подрастающего поколения находятся в фокусе первостепенного внимания нашей государственной политики", - констатировал министр.

Он пожелал всем жителям крепкого здоровья, добра и мира, а ребятам - счастливого детства. "Чтобы вас всегда окружали забота и любовь взрослых, чтобы вы росли в безопасной и благополучной среде, всегда любили свою страну и переживали за нее. Взрослым же хочу пожелать гордиться своими детьми и внуками, всегда их понимать и поддерживать", - отметил он в обращении, которое размещено на официальной странице внешнеполитического ведомства.

К Дню защиты детей, сообщают новостные порталы, МИД также инициировал акцию, предложив всем желающим в аккаунте в социальных сетях разместить свое фото с кратким рассказом о детской мечте, а также сделать благотворительное пожертвование в пользу организаций, оказывающих помощь детям. "Давайте вместе вспомним о своих детских мечтах и подумаем о тех малышах, кому так нужны наша поддержка", - предложили дипломаты.

Кстати, весной этого года, по данным министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, которую цитирует 1 июня БЕЛТА, в среднем в день появлялось на свет в Беларуси 206 детей. При этом, добавила она, ежегодно мальчиков в Синеокой рождается больше, чем девочек. По данным статистики, в многодетных семьях, а их в РБ зафиксировано свыше 108 тысяч, воспитываются 353,8 тысячи детей, что составляет 19 процентов от общей численности несовершеннолетних.

И еще один красноречивый демографический факт. Среди шести областей республики по многодетным семьям и числу самых больших семей в лидерах закрепилась Брестская область, констатирует агентство.