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01.06.2020 14:24
Рубрика: В мире

Массовые беспорядки разгоняют эпидемию COVID-19 в США

Текст: Александр Гасюк
Охватившие не менее 40 крупных городов в США массовые беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских могут привести к резкому росту заболеваний COVID-19 в стране. Всплеск заражений коронавирусной инфекцией в условиях царящего в Америке хаоса и волнений является "неизбежным", заявили представители власти.

Только в минувшую субботу - пятый день охвативших США акций гражданского неповиновения - количество заболевших коронавирусом подскочило сразу на 20 тысяч. Такую цифру приводит телеканал CNN со ссылкой на ведущий мониторинг пандемии Университет Джонса Хопкинса.

Всего же на текущий момент COVID-19 диагностирован у 1 миллиона 790 тысяч американцев. И сколько из них принимает участие в стихийных акциях протеста никому не известно.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
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Собирающиеся в огромные и неконтролируемые толпы митингующие являются "супер разносчиками" коронавируса, заявил губернатор штата Миннесота Тим Уальц. По его словам, в результате таких безответственных действий уже в ближайшее время в США произойдет новая вспышка инфекционного заболевания. "Это неизбежно", констатировал чиновник.

Аналогичного мнения придерживается и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Градоначальник крупнейшего американского мегаполиса, в котором в последние дни идут жестокие столкновения митингующих и полиции, призвал горожан осознать, "как опасно собираться в группы в период пандемии".

Напомним, что к настоящему времени более 104 тысяч граждан США стали жертвами коронавирусного заболевания. За участие в самых масштабных за последние годы акциях протеста в США задержаны уже свыше четырех тысяч человек. Всем им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог и нападении на полицейских.

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