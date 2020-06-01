Международное сообщество осудило выход США из ВОЗ

Все средства, которые предназначались для организации, американцы решили перенаправить для решения других проблем в сфере здравоохранения. За последние годы в мире происходит один и тот же сценарий. Когда Вашингтону что-то "не нравится", он пускает в ход угрозы отделения и выхода. Вот и сейчас происходит нечто подобное. В чем же заключается настоящая причина выхода США из ВОЗ? Всемирная организация здравоохранения, образованная под эгидой ООН, не подотчетна федеральному правительству США. Почему же американская сторона вправе что-то требовать от ВОЗ и навязывать свою волю? И почему в этом случае ВОЗ должна поддерживать абсурдные и странные противоэпидемические меры американского правительства?

На сегодня в США число подтвержденных случаев заражения COVID-19 приблизилось к 1,8 миллиона. Погибло около 104 тысяч человек. Решение американского правительства выйти из ВОЗ подверглось резкой критике внутри страны. Так, председатель Комитета по финансированию Палаты представителей США Нита Лоуи следующим образом прокомментировала решение президента: "В США 100 тысяч стали жертвами коронавирусной эпидемии. Разрыв отношений с ВОЗ сделает ситуацию в США еще опаснее".

После того, как США в одностороннем порядке решили разорвать отношения с ВОЗ, международное сообщество осудило безответственный шаг американских политиков, ведь это решение наносит ущерб глобальным интересам общественного здравоохранения. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в совместном заявлении призвали власти США пересмотреть решение о прекращении отношений с ВОЗ. Они также подтвердили, что ЕС поддерживает руководство ВОЗ в международной противоэпидемической борьбе.

Следует отметить, что лидер США заявил, что страна после разрыва с ВОЗ перенаправит средства, предназначенные на взносы в Организацию, на нужды общественного здравоохранения в глобальном масштабе. Это заявление - скорее всего, просто пустая отговорка. По данным на 29 февраля 2020 года, США "задолжали" ВОЗ более 70% взносов за 2019 год. Вряд ли американское правительство, которое известно своими задолженностями, отсрочкой платежей и выходом из рамок многосторонних механизмов, будет с радостью оказывать финансовую поддержку другим странам.

Вирус не знает границ, в противостоянии пандемии нельзя действовать в одиночку. Решение США прекратить отношения с ВОЗ приведет лишь к изоляции самих США. Без участия США нормальная деятельность ВОЗ все равно продолжится. Однако из-за недальновидного и эгоистичного решения политиков, жизнь американского народа оказалась под угрозой - еще более страшной, чем ранее. По-видимому, проблемы американского народа меньше всего волнуют тех американских политиков, которые кричат о незыблемости прав человека.