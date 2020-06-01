Международное сообщество осудило выход США из ВОЗ

Новости

Еще 2060 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:38
Под Курском задохнулись 700 поросят 10:38
Железнодорожные перевозки включат в перечень пострадавших отраслей 10:36
В Крыму отменили плату за обсерваторы 10:31
Компактные автомобили признали потенциальными капсулами смерти 10:31
В Новосибирске выпустили мороженое с гречкой 10:30
В Кузбассе у 26 постояльцев пансионата для пожилых подтвердился COVID-19 10:30
С начала года потушено более 5,5 тысячи лесных пожаров 10:29
В Магадане пришкольные лагеря заработали в онлайн-режиме 10:28
Курс доллара упал ниже 70 рублей 10:26
На Чаяндинском месторождении в Якутии снят режим карантина 10:17
В Кировской области задержали трех экстремистов 10:09
Можно ли зарегистрировать авто в регионе с низким транспортным налогом 10:00
В Тюмени гаишники в ходе погони спасли из застрявшего лифта 11 человек 09:57
В Подмосковье остаются подтопленными 146 частных домов и дач 09:50
Главврач больницы в Улан-Удэ получил выговор из-за вспышки COVID-19 09:48
Почетный караул вернулся на Мамаев курган 09:43
В Москве стартовал конкурс реставраторов 09:41
В Челябинской области скончались еще шесть пациентов с COVID-19 09:29
В Сибири записали песню про мем с Наташей и ее котами 09:23
Газовый транзит "Ямал-Европа" заработал после четырех дней простоя 09:22
В Тюменской области сформируют инженерно-саперный полк 09:14
Jeep трансформирует бизнес в России: большие скидки и доставка на дом 09:12
На Урал вернулись 74 туриста из США 09:07
В первый день лета в Салехарде выпал снег 09:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
01.06.2020 09:25
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Международное сообщество осудило выход США из ВОЗ

В ключевой момент международного противоэпидемического сотрудничества американский лидер заявил о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Организация якобы отказалась от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. И внутри США, и в ЕС отмечают, что это решение наносит ущерб глобальным интересам общественного здравоохранения, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: REUTERS/Denis Balibouse Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Все средства, которые предназначались для организации, американцы решили перенаправить для решения других проблем в сфере здравоохранения. За последние годы в мире происходит один и тот же сценарий. Когда Вашингтону что-то "не нравится", он пускает в ход угрозы отделения и выхода. Вот и сейчас происходит нечто подобное. В чем же заключается настоящая причина выхода США из ВОЗ? Всемирная организация здравоохранения, образованная под эгидой ООН, не подотчетна федеральному правительству США. Почему же американская сторона вправе что-то требовать от ВОЗ и навязывать свою волю? И почему в этом случае ВОЗ должна поддерживать абсурдные и странные противоэпидемические меры американского правительства?

На сегодня в США число подтвержденных случаев заражения COVID-19 приблизилось к 1,8 миллиона. Погибло около 104 тысяч человек. Решение американского правительства выйти из ВОЗ подверглось резкой критике внутри страны. Так, председатель Комитета по финансированию Палаты представителей США Нита Лоуи следующим образом прокомментировала решение президента: "В США 100 тысяч стали жертвами коронавирусной эпидемии. Разрыв отношений с ВОЗ сделает ситуацию в США еще опаснее".

После того, как США в одностороннем порядке решили разорвать отношения с ВОЗ, международное сообщество осудило безответственный шаг американских политиков, ведь это решение наносит ущерб глобальным интересам общественного здравоохранения. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в совместном заявлении призвали власти США пересмотреть решение о прекращении отношений с ВОЗ. Они также подтвердили, что ЕС поддерживает руководство ВОЗ в международной противоэпидемической борьбе.

Следует отметить, что лидер США заявил, что страна после разрыва с ВОЗ перенаправит средства, предназначенные на взносы в Организацию, на нужды общественного здравоохранения в глобальном масштабе. Это заявление - скорее всего, просто пустая отговорка. По данным на 29 февраля 2020 года, США "задолжали" ВОЗ более 70% взносов за 2019 год. Вряд ли американское правительство, которое известно своими задолженностями, отсрочкой платежей и выходом из рамок многосторонних механизмов, будет с радостью оказывать финансовую поддержку другим странам.

Вирус не знает границ, в противостоянии пандемии нельзя действовать в одиночку. Решение США прекратить отношения с ВОЗ приведет лишь к изоляции самих США. Без участия США нормальная деятельность ВОЗ все равно продолжится. Однако из-за недальновидного и эгоистичного решения политиков, жизнь американского народа оказалась под угрозой - еще более страшной, чем ранее. По-видимому, проблемы американского народа меньше всего волнуют тех американских политиков, которые кричат о незыблемости прав человека.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Курс доллара упал ниже 70 рублей
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Газовый транзит "Ямал-Европа" заработал после четырех дней простоя
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
В США задержаны более четырех тысяч протестующих