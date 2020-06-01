МИД РФ: Ситуация с протестами в США - "американская трагедия"

Складывающаяся в США конфликтная ситуация не дает Белому дому права поучать другие страны и вводить санкции под предлогом защиты прав человека, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире на телеканале "Россия-1".

"Создается впечатление, что просто отдернули занавес и предстала вся та картина, которую США намеренно скрывали от общественности, - отметила она. - Они знали, что происходит у них, какие существуют противоречия, но при этом делали все возможное, чтобы эту картину видоизменить. И продолжали поучать всех остальных, вводили санкции под предлогом защиты прав человека".

Захарова отметила хаос в действиях властей как в самой Миннесоте, так и на федеральном уровне.

"О каком лидерстве на этом направлении США мы можем говорить после того, что мы все увидели? После действий полиции, попыток манипуляции общественным мнением через СМИ, обвинений друг в адрес друга. После такого хаоса никаких вопросов к остальным у США на ближайшие годы быть не может", - констатировала она.

По ее словам, "мы сейчас лицезреем американскую трагедию сегодняшнего дня".