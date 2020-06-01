Military Watch высоко оценил эффективность подлодок проекта "Борей-А"

В англоязычной прессе появилась публикация, посвященная российским атомным субмаринам проекта "Борей-А".

Мilitary Watch Magazine, в частности, пишет о поступлении на вооружение ВМФ России подводного ракетного крейсера "Князь Владимир", который является четвертой субмариной типа "Борей" и первой - проекта "Борей-А".

В публикации отмечается, что водоизмещение подлодок проекта "Борей-А" составляет 24 000 тонн, благодаря чему они являются одними из самых тяжелых подводных лодок в мире. При этом говорится о высоком уровень автоматизации подлодок, что облегчило управление и сделало достаточным экипаж из 107 человек.

Особое внимание уделяется вооружению этих субмарин. "На судах могут быть установлены 16 межконтинентальных баллистических ракет, каждая из которых имеет до 10 ядерных боеголовок. Это дает каждой подводной лодке, имеющей на борту до 160 стратегических ядерных боеголовок, достаточно огневой мощи, чтобы уничтожить несколько стран среднего размера", - пишет Мilitary Watch Magazine.

Также отмечается, что уровень шума этих субмарин в два раза ниже, чем у американских подлодок типа "Вирджиния". Это значительно повышает живучесть новых российских субмарин.

Еще одно преимущество "Борей-А" заключается в цене. Стоимость одной подлодки, по данным из открытых источников, составляет около 890 миллионов долларов, что вдвое меньше стоимости американского аналога класса "Огайо". При этом российские подлодки могут нести больше ракет, чем их предшественники.

Как пишет Мilitary Watch Magazine, ввод в эксплуатацию новых субмарин является частью комплексных усилий России по модернизации средств ядерного сдерживания.