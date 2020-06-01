Минобороны призвало НАТО снизить уровень конфронтации

На фоне пандемии COVID-2019 Минобороны РФ призвало НАТО воздержаться от агрессивных действий и демонстрации силы, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ всегда выступало за выстраивание конструктивного диалога с НАТО.

"Сегодня, когда в мире усилия сосредоточены на противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, необходимо снижать уровень конфронтации, воздержаться от агрессивных действий и демонстрации силы", - подчеркнул представитель Генштаба.