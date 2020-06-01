Минобрнауки: Электронная подпись для поступления в вуз не нужна

В СМИ появились "горячие" новости: якобы для поступления в вуз необходим сертификат электронной подписи, получать которую нужно в специально аккредитованном Минкомсвязи центре. И это накануне старта приемной кампании!

Родители и абитуриенты в панике. Самые активные мамы успели даже эту подпись получить, потратив немало нервов на скачивание приложения, поиск ИНН или его оформление (да-да, нужен ИНН для подростка!), борьбу с моментально "зависшими" сервисами... Что делать и куда бежать? Никуда. "Новость" оказалась просроченной.

- Это история прошлого года. Тогда в нормативных документах были указаны три формы подачи заявления на поступление в вуз: лично, по почте или через электронный сервис с использованием цифровой подписи, - рассказала "РГ" ответственный секретарь Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая. - В этом году вышли изменения в порядок приема - приказ № 547 подписан министром науки и высшего образования Валерием Фальковым еще 3 апреля. Там четко прописано, что действуют всего два способа подачи заявлений, а все предыдущие - лично, по почте и с цифровой подписью - отменены. Так что на этот год всего два варианта: или через электронную систему вуза или через суперсервис "Поступи в вуз онлайн" на госуслугах. И ни один из этих способов электронную подпись в себя не включает. Абитуриенты и их родители могут выдохнуть.

В пресс-службе Минобрнауки "РГ" подтвердили: электронная подпись для подачи заявлений на поступление в вуз не нужна.