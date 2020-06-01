Минобрнауки снял запрет на экспедиции и работу с установками Mega-science

С первого июня в России вновь разрешены морские и полевые научные экспедиции, работа ученых на установках Mega-science и в центрах коллективного пользования. Соответствующий приказ издал накануне министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Как следует из документа, руководителям подведомственных организаций предписано "обеспечить осуществление научной деятельности, в том числе доступ организаций (пользователей) к работе в центрах коллективного пользования научным оборудованием, на уникальных научных установках, с биоколлекциями, а также проведение морских и иных экспедиций, которые должны были осуществиться в соответствии с утвержденными планами и программами, с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

В ведомстве уточнили, что главы научных организаций "должны принимать решения о возобновлении работ, исходя из эпидемиологической ситуации в своем регионе". Что и понятно: в столичном регионе она одна, в Новосибирске и Томске - другая, во Владивостоке и Калининграде - третья.

К портовым городам и местам базирования научного флота внимание сейчас особое. За окном уже календарное лето, а большие экспедиционные планы не могут реализоваться в полном объеме из-за коронавируса, введенных запретов и ограничений. В Институте океанологии имени Ширшова еще в апреле били тревогу, что приостановка и смещение сроков морских экспедиций могут обернуться невыполнением госзадания в 2020 году.

В Минобрнауки такую озабоченность разделяют. "Нам важно как можно быстрее реализовать запланированные морские экспедиции, - цитирует слова Валерия Фалькова пресс-служба ведомства. - Мы понимаем, что последствия промедления скажутся на дальнейшей работе. Однако при их планировании необходимо учитывать эпидемиологическую обстановку и действовать в соответствии с решениями региональных органов власти, где планируется проведение экспедиции. Если речь идет о межрегиональной мобильности, то нужно согласие других субъектов".

Подписанный накануне приказ Минобрнауки в отношении экспедиций и центров коллективного пользования вступил в силу сегодня, 1 июня 2020 года.