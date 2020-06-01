Новости

В работе интернет-сервисов Сбербанка зафиксирован сбой 12:10
В Новосибирске загорелся крупный склад с автомобильными шинами 12:05
Итальянский врач заявил, что COVID-19 резко теряет активность 12:00
Новый Toyota Fortuner: известна дата премьеры 12:00
На Кубани умер анестезиолог-реаниматолог с COVID-19 11:52
В Приамурье на сбежавшего из госпиталя пациента с СOVID-19 завели дело 11:50
Глава Озерска самоизолировался из-за коронавируса 11:45
Зрители назвали победителей "Евровидения-2020" 11:45
Контроль парогенераторов на БелАЭС подтвердил их надежность 11:39
На Ямале двое пациентов с коронавирусом сбежали из больницы через окно 11:35
В Омске после взрыва в жилом доме возбудили уголовное дело 11:32
На Пхукете ослабили карантин 11:29
Видео: заболевшая коронавирусом Елена Воробей описала симптомы 11:26
Детские лагеря Удмуртии планируют открыть в режиме обсервации 11:25
Названа опасность физических нагрузок после самоизоляции 11:25
Минпромторг: Россия экспортирует детские товары в 50 стран мира 11:24
На Кубани коронавирус выявлен у четырехмесячного ребенка 11:24
Какие книги стоит прочитать детям летом 11:23
Видео: нарушитель на скутере ловко ушел от полицейской погони 11:21
Чувашский митрополит Варнава умер от двусторонней пневмонии 11:20
Минтруд подготовил проект о новом пенсионном удостоверении 11:18
В Свердловской области выявлено 283 новых случая COVID-19 11:08
Глава Минтруда: В России более 2 миллионов безработных 11:07
Более 80% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет 11:04
У нового Toyota Hilux не будет конкурентов. Первое фото новинки 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
01.06.2020 11:24
Рубрика: Экономика

Минпромторг: Россия экспортирует детские товары в 50 стран мира

Текст: Светлана Ментюкова

Более 50 стран мира продают российские детские товары на своих рынках. За последние несколько лет рост экспорта этой категории товаров вырос на 19%. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Общий объем экспорта детских товаров в 2019 году составил более 520 млн долларов США", - отметили в министерстве.

Минпромторг: Магазины имеют право не продавать товары покупателям без масок

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, слова которого приводятся в сообщении, самыми востребованными сегментами для экспорта являются санитарно-гигиенические и косметические средства, которых за последний год было экспортировано на более, чем 200 млн долларов, детская одежда - 138 млн долларов, детские игрушки и робототехника - 81,5 млн долларов.

"За последние несколько лет их экспорт вырос на 19%. Этому способствует активное участие наших компаний в международной выставочной деятельности. Они представляют свои товары на крупнейших выставках: Spielwarenmesse (Германия), NewYorkToyFair (США) и других", - приводятся в сообщении слова министра.

По его словам, этому также способствует активное внедрение российскими производителями современных технологий и материалов. В частности, он привел в пример кинетический пластилин для лепки, а также товар для детей с особыми потребностями.

Экономика Товары и цены Экономика ВЭД Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Косачев назвал оскорблением обвинения в адрес РФ из-за протестов в США
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Газовый транзит "Ямал-Европа" заработал после четырех дней простоя
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии