Минпромторг: Россия экспортирует детские товары в 50 стран мира

Более 50 стран мира продают российские детские товары на своих рынках. За последние несколько лет рост экспорта этой категории товаров вырос на 19%. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Общий объем экспорта детских товаров в 2019 году составил более 520 млн долларов США", - отметили в министерстве.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, слова которого приводятся в сообщении, самыми востребованными сегментами для экспорта являются санитарно-гигиенические и косметические средства, которых за последний год было экспортировано на более, чем 200 млн долларов, детская одежда - 138 млн долларов, детские игрушки и робототехника - 81,5 млн долларов.

"За последние несколько лет их экспорт вырос на 19%. Этому способствует активное участие наших компаний в международной выставочной деятельности. Они представляют свои товары на крупнейших выставках: Spielwarenmesse (Германия), NewYorkToyFair (США) и других", - приводятся в сообщении слова министра.

По его словам, этому также способствует активное внедрение российскими производителями современных технологий и материалов. В частности, он привел в пример кинетический пластилин для лепки, а также товар для детей с особыми потребностями.