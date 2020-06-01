Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Новости

Путин: Идеи некоторых поправок в Конституцию уже востребованы жизнью 16:42
В Воронеже работницу детсада уличили в краже крестиков у детей 16:42
В День защиты детей Росгвардия запустила масштабную онлайн-программу 16:39
В Карелии 37 вахтовиков - строителей ГЭС заразились коронавирусом 16:38
В Заполярье обрушился поврежденный паводком железнодорожный мост 16:36
Клишас: Информированность о поправках в Конституцию по отдельным позициям достигает 97% 16:35
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep 16:33
Следующим этапом снятия ограничений в Подмосковье станет открытие ТЦ 16:32
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными двигателями 16:30
Борисов и Вучич ознакомились со строительством "Балканского потока" 16:24
Под Белгородом ураган сорвал крыши с домов 16:22
В возрасте 100 лет умерла актриса, первой сыгравшая Ульяну Громову 16:11
Минобороны призвало НАТО снизить уровень конфронтации 16:08
От COVID-19 умер генеральный продюсер "Поля чудес" Анатолий Гольдфедер 16:06
Нурмагомедов уступил Емельяненко в рейтинге сильнейших бойцов ММА 16:05
Миронов предложил реформу системы здравоохранения 16:04
8000-летний реликтовый курган раскопан в Китае 16:04
Генштаб РФ: НАТО усилило свою активность вблизи российских границ 16:03
На Украине спасли "Яву", которая более 20 лет простояла гараже 16:00
Названа причина обрушения стены Новгородского кремля 15:59
РФ предложила НАТО зафиксировать правила сближения самолетов и кораблей 15:50
В Киеве неизвестный угрожал взорвать мост 15:50
Кузнецова предложила предоставлять льготы семьям по месту их пребывания 15:48
Уральских призывников отправят в армию после теста на COVID-19 15:42
В Москве неизвестный украл у женщины кошелек с документами 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
01.06.2020 15:24
Рубрика: Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на онлайн-фестивале "Большая перемена".
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

- Надеюсь, все восстановится, мы для этого все делаем, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех.

Фото: АНО "Россия - страна возможностей"
Кириенко: Более 600 тысяч школьников присоединились к "Большой перемене"

Также, по словам Сергея Кравцова, планируется начать детский летний отдых с 1 июля, если позволит эпидемиологическая ситуация. В этом случае будут открыты лагеря и другие учреждения детского отдыха. Возможно, смены будут укороченными и продлятся не 21 день, а 14.

- Надеюсь, что летняя оздоровительная кампания, которая начнется 1 июля, пройдет в тех форматах, в которых возможно. Мы сделаем все, чтобы наши школьники максимально отдохнули в этот непростой период, - рассказал министр. - Мы уверены, что в начале следующего года, 1 сентября, все ребята придут в школу, увидят своих учителей и одноклассников, и это будет для всех большим праздником.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кафе и ресторанов
Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах
Кабмин не поддержал поправки о выплате МРОТ домохозяйкам
Северный флот получит новое оружие
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря