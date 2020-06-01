Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на онлайн-фестивале "Большая перемена".

- Надеюсь, все восстановится, мы для этого все делаем, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех.

Также, по словам Сергея Кравцова, планируется начать детский летний отдых с 1 июля, если позволит эпидемиологическая ситуация. В этом случае будут открыты лагеря и другие учреждения детского отдыха. Возможно, смены будут укороченными и продлятся не 21 день, а 14.

- Надеюсь, что летняя оздоровительная кампания, которая начнется 1 июля, пройдет в тех форматах, в которых возможно. Мы сделаем все, чтобы наши школьники максимально отдохнули в этот непростой период, - рассказал министр. - Мы уверены, что в начале следующего года, 1 сентября, все ребята придут в школу, увидят своих учителей и одноклассников, и это будет для всех большим праздником.