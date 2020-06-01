Минтранс предложил отложить локализацию систем бронирования авиабилетов

Минтранс предложил перенести обязательную локализацию в России систем бронирования авиабилетов с 2021 года на октябрь 2022 года. Такие сроки указаны в уведомлении о разработке проекта постановления правительства.

"В целях недопущения ситуации по ухудшению финансовой устойчивости российских авиаперевозчиков предлагается перенести срок вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2019 г. № 955 с 31 октября 2021 г. на 30 октября 2022 г.", - говорится в уведомлении.

Как пояснили в Минтрансе, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, повлекших за собой закрытие полетов в зарубежные страны, реализация российскими авиакомпаниями требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок накладывает на перевозчиков дополнительную финансовую нагрузку, что создает угрозу финансовой устойчивости перевозчиков.

Положение также касается баз данных, входящим в состав систем бронирования, информационно-телекоммуникационной сети и операторов этих систем.

Постановление правительства России об обязательном переносе на территорию России систем бронирования авиабилетов на внутрироссийские рейсы было принято в августе 2019 года. Большинство российских авиакомпаний используют иностранные системы бронирования, такие как Amadeus, Sabre.