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01.06.2020 17:21
Рубрика: Экономика

Минтранс предложил отложить локализацию систем бронирования авиабилетов

Текст: Евгений Гайва
Минтранс предложил перенести обязательную локализацию в России систем бронирования авиабилетов с 2021 года на октябрь 2022 года. Такие сроки указаны в уведомлении о разработке проекта постановления правительства.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

"В целях недопущения ситуации по ухудшению финансовой устойчивости российских авиаперевозчиков предлагается перенести срок вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2019 г. № 955 с 31 октября 2021 г. на 30 октября 2022 г.", - говорится в уведомлении.

Фото: iStock
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Как пояснили в Минтрансе, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, повлекших за собой закрытие полетов в зарубежные страны, реализация российскими авиакомпаниями требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок накладывает на перевозчиков дополнительную финансовую нагрузку, что создает угрозу финансовой устойчивости перевозчиков.

Положение также касается баз данных, входящим в состав систем бронирования, информационно-телекоммуникационной сети и операторов этих систем.

Постановление правительства России об обязательном переносе на территорию России систем бронирования авиабилетов на внутрироссийские рейсы было принято в августе 2019 года. Большинство российских авиакомпаний используют иностранные системы бронирования, такие как Amadeus, Sabre.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс

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