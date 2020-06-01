Минтруд подготовил проект о новом пенсионном удостоверении

Минтруд РФ подготовил проект постановления о новом пенсионном удостоверении для россиян, сообщил глава ведомства Антон Котяков, передает РИА Новости.

"Мы подготовили проект постановления, предусматривающий введение пенсионного удостоверения как возможной опции для наших граждан", - сообщил министр. Он уточнил, что новый документ будет "без корочек" - выглядеть как уже привычная для россиян банковская пластиковая карта.

"Соответственно, ее можно будет получать по желанию нашим пенсионерам в отделении Пенсионного Фонда", - рассказал Котяков на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Проект введения нового документа уже подготовлен, - добавил министр, и в ближайшие дни будет направлен для утверждения и регистрации в Министерство юстиций РФ.