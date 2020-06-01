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Рубрика: Власть

Миронов предложил реформу системы здравоохранения

Текст: Татьяна Замахина

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением о реформе системы здравоохранения. Об этом сообщает его пресс-служба.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Парламентарий предлагает ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и принять за основу бюджетную систему планирования расходов со стимулирующими выплатами. Еще одна инициатива - передать Роспотребнадзор в подчинение Минздрава. Глава фракции также предлагает создать государственную корпорацию, которая бы отвечала за лекарственное снабжение и создание резервов медицинских средств на случай чрезвычайных ситуаций.

Необходимость изменений, по мнению Миронова, подсказывает опыт пандемии коронавируса.

В целом указанные изменения, по его мнению, позволят повысить централизацию управления здравоохранением.

- Прямой субординации между федеральными органами исполнительной власти и региональными учреждениями здравоохранения не имеется, - считает он. - Этот факт, а также то, что эпидемиологический надзор входит в структуру Роспотребнадзора и не зависит от Минздрава России, в текущий момент привел к невозможности оказывать гражданам полноценную плановую медицинскую помощь.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Одним из результатов стало то, что "на передовую борьбы с инфекцией" иногда бросали неподготовленных для этого медицинских работников, отметил он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, отвечая на вопросы депутатов на заседании Госдумы 13 мая, заявил, что система обязательного медицинского страхования в России нуждается в реформировании. Он пояснил, что речь идет не об оптимизации, а главной задачей реформы должна стать прозрачность системы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Справедливая Россия" Реформа здравоохранения Пандемия коронавируса COVID-19

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