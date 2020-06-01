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01.06.2020 14:11
Рубрика: Власть

Мишустин оценил ситуацию с обеспечением масками медиков в регионах

Текст: Владимир Кузьмин

Губернаторы должны лично знать ситуацию с обеспечением медицинских учреждений своих регионов средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и разбираться с каждым случаем их нехватки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
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Выделяя средства на противодействие заболеванию, правительство предусмотрело дотации из федерального бюджета на приобретение масок, перчаток, защитных костюмов для медиков. "Тем не менее, по поступающей информации, в регионах ситуация с наличием СИЗ в медучреждениях разная. Есть потребности для медработников", - подчеркнул глава кабинета министров. Он попросил руководителей субъектов Федерации оценить имеющиеся на местах запасы и в случае необходимости подать в Министерство промышленности и торговли заявки на дозакупку.

Премьер еще раз поблагодарил каждого медицинского работника, который в эти дни помогает больным с коронавирусом. Это более 80 тысяч врачей, свыше 130 тысяч средних и более 50 тысяч младших медицинских работников.

"Все средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, защитные очки, спецодежда и другие - должны быть доступны", - заявил Михаил Мишустин. В первые недели эпидемии, признал он, отмечалась напряженная ситуация с доступностью таких товаров. Правительство было вынуждено развернуть соответствующую работу, в том числе перепрофилировав многие организации на выпуск средств индивидуальной защиты и выделив на эти цели 33 миллиарда рублей. "Сегодня, по данным министерства промышленности и торговли, в сутки на российских предприятиях выпускается почти девять миллионов защитных масок, более 250 тысяч защитных костюм, 380 тысяч литров кожных антисептиков", - перечислил премьер.

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