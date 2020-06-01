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01.06.2020 13:57
Рубрика: Власть

Мишустин: Ситуация с COVID-19 дает основания для оптимизма

Текст: Владимир Кузьмин
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается стабильной, показатели идут на спад, констатировал премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания. Это позволяет постепенно возвращать медучреждения к нормальной работе и плановой госпитализации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Цифры дают основание для осторожного оптимизма", - подчеркнул глава правительства. В последнюю неделю в целом по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3 процента, а в ряде регионов и 2 процентов. Такая динамика позволила 19 субъектам Федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений. Еще 25 регионов готовы и планируют такие действия.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В короткий срок правительство и региональные власти смогли организовать систему здравоохранения страны для приема больных с коронавирусом. "В результате у нас создан значительный резерв для лечения инфекционных больных. Всего на сегодня имеется 180 тысяч коек такого профиля", - сказал Мишустин.

Такой запас, считает он, позволяет медучреждениям постепенно возвращаться к нормальной работе: к плановой госпитализации и лечению пациентов с другими заболеваниями. Премьер попросил Министерство здравоохранения взять под особый контроль восстановление этой работы, в том числе в тех медицинских организациях, которые были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом.

"При этом мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением коронавируса. Подчеркну: мы должны быть готовы к любому развитию событий", - указал Михаил Мишустин.

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