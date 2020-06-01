Новости

В Москве неизвестный украл у женщины кошелек с документами 15:41
В гробнице царства Силла археологи нашли "золотые" туфли 15:40
Разработан тест, определяющий рак простаты 15:38
Два кроссовера, один бизнес-седан. Kia рассказала о новинках для России 15:37
В Крыму постояльцев отелей будут тестировать на коронавирус 15:37
Путин послал воздушный поцелуй малышу из многодетной семьи 15:36
В Ингушетии расстреляли из автомата местного жителя 15:35
Роспотребнадзор рекомендовал отелям и гостевым домам доставлять еду в номера 15:32
В Свердловской области ограничения продлили до 8 июня 15:26
Путин пообещал сосредоточить усилия на решении жилищной проблемы 15:25
Пензенская прокуратура проверит видео с дракой школьников 15:24
Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию со страхованием от коронавируса 15:20
Мошенники выманили у москвички 200 тысяч рублей в обмен на "ценный клад" 15:19
Глава КГБ Беларуси рассказал Лукашенко о подготовке к выборам президента 15:15
Немецких полицейских отзывают из Афганистана из-за COVID-19 15:11
2300-летний "якорь Афродиты" подняли со дна Средиземного моря 15:07
Сбербанк пояснил SMS о зачислении пенсий при переводе выплат на детей 15:05
Путин поздравил Кузнецову с рождением сына 15:00
Хакеры в Петербурге похитили бензин с заправок на 2 миллиона рублей 14:58
В Кемерове полиция и СК проверят информацию о похищении ребенка 14:55
Житель Прикамья пойдет под суд за попытку взорвать жилую многоэтажку 14:52
Министр просвещения: Новых предметов в следующем учебном году не будет 14:51
В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей 14:49
Купе-кроссовер Kia XСeed: названы цены и конкуренты в России 14:49
Музей Победы представил выставку "Дети и война" 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
01.06.2020 15:19
Рубрика: Происшествия

Мошенники выманили у москвички 200 тысяч рублей в обмен на "ценный клад"

Полиция разыскивает четырех мужчин, которые обманом выманили у жительницы Москвы более 200 тысяч рублей.

Инцидент произошел 30 мая у метро Профсоюзная. Неизвестные подошли к женщине и попросили объяснить дорогу, после чего стали жаловаться на тяжелое материальное положение. По словам мошенников, они работали на стройке, но деньги им платить перестали, поэтому они не могут вернуться домой.

Мошенники оформили на школьника кредит в 1,5 миллиона рублей

Они предложили продать якобы старинный клад, найденный на стройке, за 300 тысяч рублей, сообщает KP.Ru. Москвичка согласилась: сначала сняла некоторую сумму с карты, а когда этих денег оказалось недостаточно, принесла сбережения в рублях и в валюте.

Вернувшись домой, пострадавшая решила проверить в Сети стоимость приобретенных ею монет и выяснила, что такая мошенническая схема уже была "опробована" на других. После чего обратилась в полицию.

Правоохранители приступили к проверке этого инцидента и розыску преступников.

Происшествия Преступления Криминал

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Кабмин не поддержал поправки о выплате МРОТ домохозяйкам
Северный флот получит новое оружие
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Обязаны ли автомеханики проверять предоставленные клиентом запчасти