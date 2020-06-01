Мошенники выманили у москвички 200 тысяч рублей в обмен на "ценный клад"

Полиция разыскивает четырех мужчин, которые обманом выманили у жительницы Москвы более 200 тысяч рублей.

Инцидент произошел 30 мая у метро Профсоюзная. Неизвестные подошли к женщине и попросили объяснить дорогу, после чего стали жаловаться на тяжелое материальное положение. По словам мошенников, они работали на стройке, но деньги им платить перестали, поэтому они не могут вернуться домой.

Они предложили продать якобы старинный клад, найденный на стройке, за 300 тысяч рублей, сообщает KP.Ru. Москвичка согласилась: сначала сняла некоторую сумму с карты, а когда этих денег оказалось недостаточно, принесла сбережения в рублях и в валюте.

Вернувшись домой, пострадавшая решила проверить в Сети стоимость приобретенных ею монет и выяснила, что такая мошенническая схема уже была "опробована" на других. После чего обратилась в полицию.

Правоохранители приступили к проверке этого инцидента и розыску преступников.