На сайте Генпрокуратуры создан раздел по защите прав детей

В Международный день защиты детей Игорь Краснов напомнил об особой значимости ежедневного прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних.

По его данным, результатом правозащитной деятельности прокуроров в 2019 году стало реальное восстановление прав порядка 100 тысяч несовершеннолетних. При этом за 4 месяца этого года мерами прокурорского реагирования уже пресечено свыше 250 тысяч нарушений закона в сфере профилактики подростковой преступности и преступлений в отношении детей. Также это касалось создания безопасных условий их обучения, охраны здоровья, соблюдения прав на бесплатное получение лекарственных средств, оказания квалифицированной медицинской помощи, организации качественного питания.

"Все мы знаем, что дети - наше будущее. И наша общая задача - заботиться об их здоровье, безопасности и благополучии", - подытожил глава надзорного ведомства, обращаясь к прокурорам и родителям.

В целом, по данным ученых Университета прокуратуры России, наблюдаются положительная тенденция сокращения количество тех, кто совершил преступления, предусмотренные ст. 156 УК РФ, то есть - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним. За последние пять лет этот показатель сократился практически на треть. Также последовательно уменьшается число лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий (ст. 150 УК РФ и ст. 151 УК РФ).

Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, системная работа прокуроров, повышение эффективности деятельности уполномоченных органов и учреждений системы профилактики, позволили за последние пять лет на треть снизить подростковую преступность.