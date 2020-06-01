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01.06.2020 10:52
Рубрика: Общество

На сайте Генпрокуратуры создан раздел по защите прав детей

Текст: Иван Егоров
Как сообщил Генеральный прокурор Игорь Краснов, по его поручению на сайте надзорного ведомства создан специальный раздел "Защита прав детей". Новый прокурорский ресурс, помимо прочего, предусматривает возможность приема обращений о нарушении прав несовершеннолетних.
Игорь Краснов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Игорь Краснов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Игорь Краснов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Международный день защиты детей Игорь Краснов напомнил об особой значимости ежедневного прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних.

По его данным, результатом правозащитной деятельности прокуроров в 2019 году стало реальное восстановление прав порядка 100 тысяч несовершеннолетних. При этом за 4 месяца этого года мерами прокурорского реагирования уже пресечено свыше 250 тысяч нарушений закона в сфере профилактики подростковой преступности и преступлений в отношении детей. Также это касалось создания безопасных условий их обучения, охраны здоровья, соблюдения прав на бесплатное получение лекарственных средств, оказания квалифицированной медицинской помощи, организации качественного питания.

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры
Генпрокуратура начала проверку фактов нарушения прав несовершеннолетних

"Все мы знаем, что дети - наше будущее. И наша общая задача - заботиться об их здоровье, безопасности и благополучии", - подытожил глава надзорного ведомства, обращаясь к прокурорам и родителям.

В целом, по данным ученых Университета прокуратуры России, наблюдаются положительная тенденция сокращения количество тех, кто совершил преступления, предусмотренные ст. 156 УК РФ, то есть - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним. За последние пять лет этот показатель сократился практически на треть. Также последовательно уменьшается число лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий (ст. 150 УК РФ и ст. 151 УК РФ).

Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, системная работа прокуроров, повышение эффективности деятельности уполномоченных органов и учреждений системы профилактики, позволили за последние пять лет на треть снизить подростковую преступность.

Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура

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