Ежемесячные выплаты получат волонтеры, соцработники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто оказался без помощи в период пандемии. Постановление о правилах финансовой поддержки волонтеров подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего на эти выплаты будет выделено более 145 млн рублей.

Выплаты составят 12 тысяч рублей за каждого человека, которому оказана помощь. Оформить ее можно будет через Пенсионный фонд России, в том числе в электронном виде через портал госуслуг. Речь идет о выплатах тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, людей, оказавшихся в трудной ситуации, - инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. "Если человек поселил у себя дома другого человека, то у него возникли дополнительные расходы. Государство компенсирует часть расходов людям, взявшим на себя ответственность за других людей и предоставившим им кров и питание", - пояснил директор Союза волонтерских организаций и движений Владимир Хромов. Он напомнил, что действующее законодательство также подразумевает возможность частичной компенсации расходов волонтеров за счет средств волонтерских организаций.

Новые выплаты рассчитаны на тех, кто оказывал помощь нуждающимся с 1 апреля по 30 июня. Выплата будет назначаться за каждого человека, которого приняли на временное проживание. За выплатой можно будет обратиться до 1 октября 2020 года. В минкомсвязи пока затрудняются сказать, когда услуга будет доступна на портале госуслуг, но полагают, что под нее будет разработана отдельная форма.