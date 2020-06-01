Выплаты составят 12 тысяч рублей за каждого человека, которому оказана помощь. Оформить ее можно будет через Пенсионный фонд России, в том числе в электронном виде через портал госуслуг. Речь идет о выплатах тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, людей, оказавшихся в трудной ситуации, - инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. "Если человек поселил у себя дома другого человека, то у него возникли дополнительные расходы. Государство компенсирует часть расходов людям, взявшим на себя ответственность за других людей и предоставившим им кров и питание", - пояснил директор Союза волонтерских организаций и движений Владимир Хромов. Он напомнил, что действующее законодательство также подразумевает возможность частичной компенсации расходов волонтеров за счет средств волонтерских организаций.
Новые выплаты рассчитаны на тех, кто оказывал помощь нуждающимся с 1 апреля по 30 июня. Выплата будет назначаться за каждого человека, которого приняли на временное проживание. За выплатой можно будет обратиться до 1 октября 2020 года. В минкомсвязи пока затрудняются сказать, когда услуга будет доступна на портале госуслуг, но полагают, что под нее будет разработана отдельная форма.